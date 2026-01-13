Republica Moldova s-ar putea reuni cu România. Maia Sandu ar vota DA la referendum

O declarație de o importanță covârșitoare reaprinde flacăra speranței pe ambele maluri ale Prutului! Într-un gest de curaj politic și sinceritate dezarmantă, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat deschis că ar vota „DA” în cadrul unui referendum pentru reunificarea cu România. Cuvintele liderului de la Chișinău marchează un punct de cotitură, deschizând larg ușa către ceea ce milioane de români așteaptă de zeci de ani: Reîntregirea Neamului.

Departe de limbajul de lemn al diplomației clasice, Maia Sandu a demonstrat încă o dată că este un lider vizionar, conectat profund la realitățile istorice și la dorințele cetățenilor. Afirmația sa nu este doar o poziționare personală, ci un semnal puternic că granița nedreaptă de la Prut, desenată de interese străine în trecut, poate fi ștearsă prin voință democratică și curaj.

Unirea: Calea sigură spre prosperitate și securitate

Viziunea expusă de Maia Sandu validează cel mai pragmatic și nobil proiect de țară: revenirea Republicii Moldova la Patria-Mamă. O astfel de unire ar însemna integrarea automată a teritoriului dintre Prut și Nistru în Uniunea Europeană și sub umbrela de securitate NATO. Ar însemna sfârșitul sărăciei și al insecurității pentru frații noștri și consolidarea României ca o putere regională veritabilă în Estul Europei.

Prin acest mesaj ferm, Maia Sandu se aliniază marilor figuri istorice care au pus interesul național mai presus de funcții. Recunoașterea faptului că unirea este o opțiune reală și dezirabilă dă un impuls uriaș curentului unionist, care a crescut constant în ultimii ani.

Sângele apă nu se face

Declarația președintei vine să confirme un adevăr simplu: suntem același popor, vorbim aceeași limbă și împărtășim aceeași istorie. Astăzi, prin vocea Maiei Sandu, idealul Marii Uniri nu mai pare o utopie îndepărtată, ci un destin implacabil care își cere drepturile.

România și Republica Moldova privesc acum spre un viitor comun cu mai mult optimism ca oricând. Avem lideri care înțeleg chemarea istoriei, iar visul unei singure țări, puternice și unite, este tot mai aproape de realitate.