Donald Trump avansează un scenariu șoc: Retragea SUA din NATO

La bordul Air Force One, președintele Donald Trump a fost întrebat dacă ar putea retrage SUA din NATO și a spus că acest lucru este posibil. Trump și-a exprimat din nou îndoiala că în cazul în care SUA ar fi atacate, țările NATO ar interveni în sprijinul americanilor.

Trump nu exclude retragerea SUA din NATO

Î: „Sunteți de acord dacă… NATO încetează efectiv să existe?”

Trump: „Eu sunt cel care a salvat NATO.”

Întrebare: „Ați retrage SUA din NATO?”

Trump: „Poate. NATO ar fi supărată dacă aș face asta… Îmi place NATO, doar că mă întreb dacă am avea nevoie de NATO, ar fi acolo pentru noi? Nu sunt sigur că ar fi.”

Trump se îndoiește că alte țări ar veni în sprijinul americanilor

Președintele american Donald Trump a afirmat că nu este convins că NATO ar sări în sprijinul Statelor Unite în cazul unei agresiuni militare împotriva acestora, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Declarațiile vin pe fondul criticilor aliaților europeni față de intenția lui Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO.

„Noi vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi”, a scris Trump.

În același mesaj, liderul de la Casa Albă a susținut că alocările militare ale multor membri ai NATO au fost insuficiente până când el a reușit să impună creșterea acestora.

„Statele Unite plăteau prostește pentru ei! Dar eu, cu tot respectul, i-am făcut să meargă până la 5% din PIB și ei plătesc, imediat”.

AFP amintește că, în urma presiunilor exercitate de Trump, statele europene membre ale NATO, cu excepția Spaniei, au acceptat la ultimul summit al Alianței să își crească treptat cheltuielile de apărare până la 5% din PIB până în 2035, din care 3,5% pentru apărare propriu-zisă și 1,5% pentru investiții în domenii conexe, precum infrastructura și apărarea cibernetică.

Anterior, statele NATO trebuiau să aloce apărării 2% din PIB, însă regula nu era respectată de toate statele membre, precizează Agerpres.

Trump a mai afirmat că el „singur” ar fi oprit opt războaie, fără a preciza care, și și-a exprimat frustrarea că nu a primit anul trecut Premiul Nobel pentru Pace.

„Norvegia, un membru al NATO, a decis în mod prostesc să nu-mi dea Premiul Nobel pentru Pace”, a scris președintele american.