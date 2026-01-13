Statele Unite ridică nivelul de risc pentru Moldova: turiștii sunt avertizați să fie vigilenți

Republica Moldova a fost plasată de autoritățile americane pe Nivelul 2 de risc pentru călători, ceea ce înseamnă că turiștii care planifică vizite în țară trebuie să adopte un nivel sporit de vigilență. Decizia vine ca urmare a persistenței conflictului „înghețat” din zona transnistreană și a efectelor războiului din Ucraina, inclusiv din cauza unor incidente precum căderea de fragmente de drone pe teritoriul moldovean.

Oficialii de la Washington subliniază că Republica Moldova nu este considerată o țintă directă a agresiunii în regiune, însă riscurile asociate instabilității din proximitate și incidentele neprevăzute impun un grad mai mare de prudență pentru călători. Aceasta reflectă o schimbare în modul în care administrația americană evaluează mediul de securitate din regiune, în special după mai mulți ani de tensiuni sporite la granița de est a Europei.

Pentru zona separatistă Transnistria, avertismentul este și mai serios: SUA au plasat regiunea pe Nivelul 3 de risc, unde recomandarea este ca cetățenii să „reconsidere călătoria”. Nivelul 3 indică o instabilitate semnificativă sau un potențial de escaladare a violenței, îndemnând turiștii să evite deplasările neesențiale în acele zone.

În contrast, România este evaluată ca o destinație sigură pentru cetățenii americani, fără avertizări speciale legate de securitate. Această diferență de abordare subliniază modul în care tensiunile regionale afectează percepția globală asupra siguranței în țările vecine.

Pentru Moldova, plasarea la Nivelul 2 de risc nu înseamnă o alarmă de securitate, dar semnalează că factorii geopolitici din regiune continuă să creeze un climat incert. Călătorii sunt sfătuiți să rămână vigilenți, să urmărească evoluțiile situației de securitate și să urmeze recomandările autorităților locale și internaționale în timpul vizitei.