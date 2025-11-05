Facturile cu erori, principala nemulțumire reclamată de moldoveni la ANRE

Peste 70% dintre reclamațiile primite de ANRE de la cetățeni vizează serviciile de energie electrică și furnizarea agentului termic.

Cele mai frecvente nemulțumiri se referă la facturare, în special la diferențele dintre datele înscrise pe facturi și indici ai contoarelor. În cadrul unui club de presă, șeful Secției relații cu consumatorii a explicat că aceste neconcordanțe pot apărea deoarece, în unele cazuri, facturile sunt emise pe baza datelor colectate cu întârziere.

O altă problemă semnalată la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vine de la consumatori care pleacă pentru perioade mai lungi. Este vorba despre emiterea facturilor lunare pe baza consumului estimativ.

„Consumatorii nu trebuie să se alarmeze, pentru că orice situație poate fi corectată. Este suficient să adune facturile, să fotografieze contorul sau să solicite prezența unui operator pentru verificarea datelor și să depună o cerere de corectare a facturilor”, a explicat Alexandru Straistari.

Referitor la facturarea agentului termic în sistemul centralizat, Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, a precizat că fiecare bloc beneficiază de o înregistrare exactă a cantității de energie termice consumate. Potrivit lui, însă, facturarea energiei termice este influențată și de caracteristicile constructive ale clădirii, precum volumul acesteia, existența subsolului sau a etajului tehnic, dar și de modul în care sunt amenajate spațiile comune.

ANRE și Centrul Analitic Expert-Grup au lansat o inițiativă comună pentru protecția și informarea consumatorilor. Aceasta vizează creșterea transparenței în domeniul energetic, oferirea de informații clare despre drepturi și sprijin în relația cu furnizorii de servicii.

Consumatorii pot solicita asistență rapidă apelând Linia Verde a ANRE – 0800 10008, pentru informații și sprijin în rezolvarea problemelor. Doar în primele nouă luni ale acestui an, instituția a înregistrat peste 1.600 de apeluri din partea cetățenilor.