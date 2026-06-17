Fermierii dau ultimatum autorităților: Vom protesta cu tehnică agricolă

Asociația Forța Fermierilor anunță că agricultorii ar putea organiza, pe 24 iunie, proteste regionale de amploare cu tehnică și utilaje agricole, în cazul în care autoritățile nu vor înregistra progrese în soluționarea revendicărilor înaintate de reprezentanții sectorului agricol.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor, desfășurată pe 16 iunie, unde a fost analizată situația privind realizarea revendicărilor Asociației și propunerile venite din partea agricultorilor din teritoriu.

Potrivit Asociației, până la data de 15 iunie nu a avut loc niciun dialog cu autoritățile pe marginea solicitărilor fermierilor, în pofida promisiunilor făcute anterior de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Totodată, reprezentanții Asociației critică proiectul politicii bugetar-fiscale, publicat recent, care prevede majorarea cotei TVA pentru producția agricolă la 20% începând cu 1 octombrie 2026. În opinia acestora, documentul conține și alte măsuri care ar putea afecta activitatea sectorului agricol.

Asociația amintește că fermieri din mai multe raioane au protestat pe 12 iunie, ieșind cu tehnica agricolă în semn de nemulțumire față de tergiversarea examinării revendicărilor lor.

Potrivit Asociației, acțiunile nu au generat o reacție din partea autorităților.

În urma discuțiilor, Consiliul Asociației Forța Fermierilor a decis să mandateze președintele Asociației să solicite repetat o ședință de lucru cu ministrul Agriculturii și ministrul Finanțelor pentru discutarea revendicărilor considerate strategice de agricultori.

De asemenea, membrii Consiliului urmează să organizeze, în următoarele șapte zile, întâlniri în teritoriu cu deputați ai partidului de guvernare, pentru a discuta subiectul majorării TVA în agricultură.

Reprezentanții Asociației susțin că, în lipsa unor soluții concrete din partea autorităților, agricultorii sunt pregătiți să recurgă la noi acțiuni de protest.