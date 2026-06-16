Escrocherii de peste un milion de lei în 24 de ore. O femeie, convinsă să ia credite

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește un milion de lei.

Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râbnița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă.

Potrivit Poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie 2025, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții.

Cazul a fost raportat abia ieri la Poliția din Rezina.

Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute.

„Schema investițională rămâne categoria de fraudă cu cel mai mare impact financiar”, avertizează oamenii legii.

Escrocii promit profituri garantate prin investiții online, tranzacții Forex sau alte proiecte fictive, iar ulterior victimele sunt convinse să transfere repetat bani în conturile controlate de infractori.

O altă metodă folosită frecvent este utilizarea ilegală a identității unor instituții și companii cunoscute, precum MAIB, Banca Națională a Moldovei, Moldcell, Premier Energy, Nova Poshta sau Casa Națională de Asigurări Sociale.

Sub diferite pretexte, victimele sunt convinse să divulge date bancare sau să efectueze transferuri către escroci.

În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 225 de tentative de fraudă doar în ultimele 24 de ore.