BNS: Fiecare a doua persoană din sudul R. Moldova se află sub pragul sărăciei

Datele Biroului Național de Statistică arată că fiecare a doua persoană din sudul Republicii Moldova se află sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii și familiile cu mulți copii. Autoritățile susțin că au deja mai multe măsuri legale pentru a susține persoanele nevoiașe, însă angajarea în câmpul muncii este soluția cea mai bună.

„Chiar numai cu o pensie nu poți să trăiești, dacă nu ai nimic acasă. Luna trecută am cumpărat de 600 de lei medicamente pentru tensiune, pentru diabet, sunt foarte scumpe”, a spus o localnică din satul Câmpul Drept.

În 2025, rata sărăciei în mediul rural a fost de 40%, aproape de două ori mai mare decât în orașe. Cei mai tineri sunt afectati de lipsa unui loc de muncă.

„Avem vaci, mulgem vacile, dăm laptele, e ieftin 6, 7 lei dar 7 lei ajunge iarna și e rar de tot, acum și cu 5,80 îl dau. De lucru nu este la țară, nu prea este. Mulgem vacile, vindem laptele și acesta este tot venitul, trăim cu asta. Putem să avem și 3.000 și 2.000 și 1.000”, a spus o altă localnică.

Biroul Național de Statistică mai arată că, în 2025, peste 31% din populație se afla în sărăcie absolută, iar peste 15 la sută în sărăcie extremă. Experții economici susțin că sărăcia a mai scăzut și asistăm la o ușoară îmbunătățire a situației.

„Aproape jumătate din populația țării se află într-o formă sau alta de sărăcie, fie el are sărăcie monetară, el nu are minimum bani ca să își poată întreține o viață la cel mai minim nivel, fie că este într-o sărăcie nonmonetară sau multi-dimensională, dar unii sunt într-o sărăcie și în alta: nici locuințe cum trebuie, nu are nici acces la utilități, nu are nici banii necesari”, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță.

Autoritățile susțin că au mai multe măsuri sociale, însă prioritatea rămâne angajarea în câmpul muncii a mai multe persoane.

„Pentru noi subvențiile pe care noi le oferim pentru angajatori, angajați, subvenții la transport. Dacă ești într-o localitate dar ți-au găsit un loc de muncă în altă localitate, deci, noi oferim subvenții de transport. Anul trecut ajutorul social a ajuns la peste 20.000 de familii, dintre care 50 la sută erau familii cu mulți copii, 47 la sută erau persoanele cu dizabilități, 35 la sută erau pensionarii”, a menționat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

În Republica Moldova, în 2025, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 3.764 lei și 40 bani pe lună pentru o persoană.