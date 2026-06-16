Un artist rus care îl ironiza pe Putin a fost ucis în Polonia. Doi belaruși, reținuți

Artistul rus Semion Skrepețki, cunoscut pentru caricaturile sale critice la adresa lui Vladimir Putin, Alexandr Lukașenko și Iosif Stalin, a fost împușcat mortal în estul Poloniei. Autoritățile poloneze tratează cazul drept asasinat, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți.

Crima a avut loc la Biala Podlaska, oraș aflat la circa 35 de kilometri de frontiera cu Belarus. Potrivit poliției și procuraturii din districtul Lublin, victima, în vârstă de 44 de ani, a fost lovită de mai multe gloanțe.

În legătură cu acest dosar au fost arestați doi cetățeni belaruși, însă aceștia nu au fost, deocamdată, puși sub acuzare.

Presa locală, citată de Reuters, l-a identificat pe bărbatul ucis drept Robert Kuzovkov, cunoscut sub pseudonimul Semion Skrepețki. Acesta era artist și caricaturist și îi portretiza satiric pe președintele rus Vladimir Putin, pe liderul belarus Alexandr Lukașenko și pe dictatorul sovietic Iosif Stalin.

Skrepețki locuia în exil în Polonia din anul 2021. Procurorul Marcin Kozak a confirmat doar numele Robert K. și faptul că acesta desfășura activități artistice critice față de autoritățile ruse.

Cu trei zile înainte de a fi ucis, artistul călătorise la Berlin, de Ziua Rusiei, marcată pe 12 iunie, data declarației de suveranitate adoptate înainte de destrămarea Uniunii Sovietice.

Potrivit publicației Meduza, citată de Reuters, în capitala Germaniei, Skrepețki a organizat un protest în cadrul căruia a folosit o caricatură sub forma unei icoane cu Stalin și Putin.

Reuters menționează că nu a reușit să obțină imediat o reacție din partea Ambasadei Rusiei la Varșovia.

Polonia susține că statutul său de centru pentru ajutoarele militare și de alt tip acordate Ucrainei a atras acțiuni desfășurate de spioni ruși.

Jacek Dobrzynski, purtător de cuvânt al ministerului polonez pentru serviciile speciale, a declarat că Agenția de Securitate Internă lucrează împreună cu poliția și procuratura în ancheta privind asasinatul.