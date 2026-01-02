Fiecare a patra persoană din R. Moldova este pensionară

Aproape 28% din populația Republicii Moldova este formată din pensionari. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, la sfârșitul anului 2025 erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care 421.548 sunt femei. Cifra reprezintă aproape un sfert din populația țării, estimată la peste 2,4 milioane de cetățeni, conform Recensământului din 2024.

Cele mai multe prestații sunt pensii pentru limită de vârstă: 531.295 de beneficiari. Și în această categorie predomină femeile — peste 351.000, față de circa 179.000 de bărbați. Pensia medie pentru limită de vârstă este de aproximativ 4.424 de lei, cu diferențe între sexe: 4.155 de lei pentru femei și 4.951 de lei pentru bărbați.

Un alt segment important îl reprezintă pensiile de dizabilitate, acordate unui număr de 94.311 persoane, aproape jumătate dintre beneficiari fiind femei. Valoarea medie a acestei prestații este de circa 2.956 de lei, în funcție de gradul dizabilității.

CNAS mai achită pensii de urmaș, pensii pentru carieră lungă, pensii anticipate, precum și pensii pentru categorii speciale — militari, angajați din aviația civilă, participanți la lichidarea avariei de la Cernobâl sau lucrători din domeniul culturii. În unele cazuri, pensia medie depășește 17.000 de lei, cum este situația din aviația civilă.

Guvernul a stabilit pensia minimă pentru limită de vârstă la 3.055 de lei. Pentru persoanele cu dizabilități, pensia minimă variază între 1.527 și 2.291 de lei, în funcție de grad.

Pe lângă pensii, 95.304 persoane au beneficiat în 2025 de alocații sociale de stat, acordate în special vârstnicilor fără stagiu suficient de cotizare – 24.444 de persoane și persoanelor cu dizabilități – 24.522. Alocația socială medie este de 1.757 de lei.

Alocații mai mari, de puțin peste 2.000 de lei, au fost acordate persoanelor cu dizabilități din copilărie – 28.531 și copiilor cu dizabilități – 12.769.

Datele CNAS mai arată că zeci de mii de familii cu copii au beneficiat de sprijin financiar. Indemnizația unică la naștere a fost acordată pentru peste 24.700 de copii, în cuantum de 21.350 de lei per copil în 2025. De asemenea, peste 65.000 de beneficiari au primit indemnizația lunară de 1.000 de lei pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, iar alte peste 33.000 de familii — indemnizații pentru creșterea copilului între 1 și 3 ani.