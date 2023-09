Filmul „Omul fără linia vieții” va fi lansat în două țări concomitent – R. Moldova și România: În peliculă apar actori celebri de pe ambele maluri ale Prutului

Filmul „Omul fără linia vieții”, în regia Adrianei Vasilcov, va apărea pe marile ecrane din Republica Moldova și România începând cu 30 noiembrie. Lungmetrajul relatează istoria cutremurătoare a lui Ionel Sporea, românul care a inventat lansatorul automat de mingi de tenis de masă.

Tânărul devine o vedetă în lumea sportului, doar că ajunge după gratii fiind învinuit de trădare de patrie, cu sentința dură: 12 ani de pușcărie la Jilava. E eliberat abia după moartea lui Ceaușescu și decide să emigreze în Canada. Astfel, invenția care urma să-l facă bogat și celebru l-a lipsit de identitate și succes. Nouă producție cinematografică are la bază romanul biografic al lui Ionel Sporea “Dincolo de iubire și ură”, scrie Breaking News.

„Viața mea a fost un film și de asta am avut curajul să scriu romanul și apoi să fac scenariul filmului, pentru că într-adevăr a fost o viață incredibilă. Povestea se leagă de la faptul că, în 1985, eu am devenit primul inventator din lume al robotului de antrenament la tenis de masă. Atunci, însă, în România era regimul comunist și totul aparținea statului”, afirmă Ionel Sporea.

Filmul a fost regizat de Adriana Vasilcov, adaptat de ea si Laura Grigore. La realizarea producției au participat peste 80 de actori cu replici și aproximativ 200 de actori de masă.

“După doi ani de muncă cot la cot, am început filmările. Voiam să mă asigur că am pe hârtie ceea ce simt și ce pot reda. Acum înțeleg de ce a trebuit să lupt. Acum văd și simt. Și așa cum eu am găsit ceea ce-mi place și am ales ceea ce-mi place… Așa și publicul meu, mă va găsi și mă va alege”, a menționat Adriana Vasilcov.

Rolul lui Ionel Sporea este jucat în film de actorii români Rareș Andrici și Armand Calotă.

„Este o poveste extraordinară, noi toți care am citit acest scenariu am fost vrăjiți parcă de el. Am împlinit 60 de ani pe platoul de filmare. Trebuia să merg la Roma, dar nu-mi pare rău deloc că eram în Republica Moldova”, spune Armand Calotă, actor.

Din distribuție mai fac parte și alți actori renumiți din Republica Moldova și România, precum Maia Morgenstern, Eugenia Șerban, Carmen Tănase, Armand Calotă, Dana Ciobanu, Petru Oistric, Mihaela Oistric, Sergiu Finiti sau Vasile Zubcu.

„Am fost invitată să mă filmez în această producție de domnul Sporea, cel care este protagonistul poveștii reale. M-am simțit foarte bine în Moldova și le-am spus celor din echipa de filmare că dacă mâine mă vor chema într-un alt proiect, vin neapărat, a menționat Eugenia Șerban, actriță.

Filmările au început în iulie 2022 și s-au încheiat în februarie 2023. În total, s-a filmat timp de 26 de zile la Butuceni și în Chișinău.

„Am jucat teatru în Moldova, dar nu m-am filmat aici niciodată. Am acceptat pentru că am citit scenariul și mi s-a părut foarte ciudat și foarte interesant, afirmă Carmen Tănase, actriță.

Recent, în spațiul public a fost lansat trailerul producției cinematografice, care a adunat deja sute de mii de vizualizări pe paginile de socializare. Pentru a afla mai multe detalii despre film, urmăriți pagina oficială a proiectului. „Omul fără linia vieții” este o producție de House on Mars Entertainment, Maru Sea Production și Dedline Cinema.

