Flashmob în PMAN: Elevii din Chișinău au spus „Nu” drogurilor

Elevii din Chișinău s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru a transmite un mesaj clar împotriva consumului de droguri în rândul tinerilor. În cadrul unui flashmob, cu mișcări coregrafice și mesaje pe pancarte, participanții au făcut apel la un stil de viață sănătos.

Ei au subliniat importanța sprijinului reciproc, curajului de a spune „Nu” drogurilor și a prioritizării sănătății și viitorului.

Victoria Breahna, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Elena Alistar”, a declarat că tinerii sunt plini de vise și au o viață întreagă înainte, iar fiecare dintre ei reprezintă o forță. Ea a menționat că adolescența este o perioadă plină de provocări și presiuni și de dorința de integrare în comunitate. Și în astfel de momente, tinerii au puterea de a alege dintre bine și rău. În opinia sa, un stil de viață sănătos nu înseamnă reguli plictisitoare, ci o alegere conștientă pentru un viitor cu energie, claritate și echilibru.

Iulian Betca, maestru al sportului la haltere, a declarat că succesul se obține prin muncă și ambiție, nu prin droguri sau dopaj. El a subliniat că mulți tineri percep drogurile ca pe o metodă de distracție sau integrare într-un grup social, dar nu se gândesc la consecințe. Potrivit sportivului, adevărata putere înseamnă să ai curajul să spui „Nu” și să alegi un viitor sănătos.

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că drogurile distrug vieți, mai rapid sau mai lent, iar consumul acestora nu trebuie perceput ca fiind ceva în vogă. El i-a îndemnat pe tineri să aibă curajul să spună „Nu” drogurilor atunci când sunt influențați sau provocați să consume substanțe interzise și să ofere sprijin celor care se confruntă cu astfel de probleme. Potrivit edilului, sănătatea și visurile tinerilor trebuie să rămână o prioritate.

Flashmobul „Spune NU drogurilor” face parte din Planul municipal antidrog 2026-2027 care prevede acțiuni pentru prevenirea consumului de droguri și a altor substanțe nocive. Tot luni, în capitală, a fost lansată Campania municipală de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor și tinerilor din municipiul Chișinău, menită să consolideze parteneriatul dintre școală, familie, comunitate și instituțiile specializate.