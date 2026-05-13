MAE condamnă survolarea spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă neautorizată

Ministerul Afacerilor Externe condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, care a traversat frontiera de stat din direcția Moghiliov-Podolsk spre satul Sauca.

Potrivit MAE, incidentul reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova și pune în pericol securitatea cetățenilor.

„Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri”, se arată în reacția Ministerului Afacerilor Externe.

Instituția a reiterat necesitatea respectării spațiului aerian al R. Moldova și a normelor dreptului internațional.

„Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al R. Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional”, mai precizează autoritățile.

De menționat că, anterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona a fost detectată miercuri după-amiază traversând mai multe raioane din nordul și centrul țării.

În contextul incidentului, spațiul aerian din nordul R. Moldova a fost închis temporar.