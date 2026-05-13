De ce miniștrii au salarii mari, iar pensiile rămân mici? Răspunsul Maiei Sandu

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a fost întrebată de un participant la întâlnirea cu cetățenii din Nisporeni de ce miniștrii au salarii mari, în timp ce pensiile rămân mici.

Discuția a avut loc în cadrul vizitei de lucru efectuate de șefa statului în raion, iar în timpul întâlnirii, un bărbat a criticat diferența dintre salariile membrilor Guvernului și veniturile pensionarilor, provocând un schimb tensionat de replici.

În răspunsul său, Maia Sandu a declarat că a susținut majorarea salariilor miniștrilor pentru a atrage persoane competente și integre în funcțiile publice.

„Eu pot să răspund de salariul meu, care este aproape de salariul mediu pe economie. Eu am susținut creșterea salariilor miniștrilor pentru că eu mi-am dorit să avem oameni onești și competenți în funcțiile acestea. În orice stat, salariile miniștrilor sunt mai mari decât salariile medii pe economie”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată de ce pensiile nu cresc în același ritm, Maia Sandu a spus că acestea au fost indexate „în limita posibilităților”.

„Trebuie să muncim ca să ajungem în Europa și să avem salarii și pensii ca în Europa”, a afirmat șefa statului.

Vizita Maiei Sandu la Nisporeni a inclus și o întrevedere cu primarii din raion, unde au fost discutate proiectele implementate în localități și prioritățile comunităților. Totodată, președintele a continuat dialogul public privind siguranța copiilor în mediul online.

De menționat că potrivit declarației de avere, Maia Sandu a încasat în 2025 un salariu total de aproximativ 270.000 de lei de la Președinție, ceea ce reprezintă în medie circa 22.400 de lei lunar.

Totuși, salariul unui ministru este de circa 50.000 de lei.

De menționar că de la 1 aprilie, pensia minimă pentru limită de vârstă constituie 3.264,66 de lei, pensia minimă pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani ajunge la 3.525,72 de lei, iar pensia minimă de dizabilitate variază între 1.632,33 și 2.448,50 de lei, în funcție de gradul de dizabilitate.