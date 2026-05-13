Fratele violonistei decedate în accident cere dreptate: Șoferul e liber. Nu-i voi permite să scape

Fratele Marinei Bulancea, tânăra violonistă ucisă în accidentul de la Strășeni, pe 17 august 2025, a oferit pentru Unimedia.info detalii despre mersul anchetei. Andrei Bulancea a declarat că urmărește îndeaproape cum se desfășoară urmărirea penală, alături de soțul victimei, care a angajat un avocat, pentru a obține tragerea la răspundere a șoferului inculpat.

Familia Marinei este răpusă de durere, dar nu renunță până nu va obține dreptate prin intermediul justiției.

„Inculpatul nu-și recunoaște vina de loc și dorește să se eschiveze de la pedeapsă cu orice preț. Acesta este bănuit de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 264 alin. (3) lit. b ) cod penal”, a relatat Andrei Bulancea.

„La cererea soțului Marinei, avocatul său a înaintat o acțiune civilă, privind recuperarea prejudiciului material și moral, iar inculpatul nu este de acord, el mai degrabă își schimbă avocații și cheltuie sume mari de bani pentru ei, decât să ne vină în întâmpinare. Eu, fratele Marinei, nu o să permit ca acest individ să iasă basma curată indiferent de ce sume de bani ar achita avocaților săi!”, a spus Andrei Bulancea.

Tânărul a mai relatat și alte detalii relevante din anchetă, pe care i le-a oferit avocatul familiei: „Martorii încă nu au fost toți intervievați, deoarece avocatul inculpatului a cerut să se facă toate expertizele din nou. De aceea, până când nu sunt rezultatele expertizelor noi, nu poate decurge mai departe procedura, procesul de judecată”.

Potrivit fratelui Marinei Bulancea, inculpatul a stat după gratii patru luni, după care a fost transferat în arest la domiciliu: „După ce am vorbit public atunci, după tragedie, a fost prelungit arestul de 30 de zile. Apoi a fost eliberat în arest la domiciliu. Am înțeles că la moment nici brățară la picior nu are. Se plimbă liber unde dorește. Doar că din țară nu are dreptul să iasă. Deja la prima judecată eu fiind prezent, avocatul său avea pretenții la procuror că de ce tocmai patru luni clientul său a stat închis, ceea ce m-a deranjat foarte mult”, a spus Andrei Bulancea.

Ancheta este în desfășurare la Procuratura Strășeni.

Contactat de Unimedia.info, procurorul care anchetează cazul, Alexandru Bratuțel, a spus că intră într-o ședință și nu poate face declarații la moment.

Șoferul anchetat nu a fost de găsit, deocamdată, pentru a oferi o reacție.

Accidentul grav a avut loc la Strășeni, pe 17 august. O femeie de 24 de ani, aflată la volanul unei Toyota Auris, a murit la spital după ce a fost lovită lateral de un Mercedes Sprinter condus de un tânăr de 20 de ani. Un pasager de 18 ani din Mercedes a fost rănit.

Șoferița care a murit în tragicul accident de la Strășeni era angajată la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), subordonată Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceasta a fost mireasă în luna iulie, potrivit informațiilor din spațiul public.

Tânăra de 24 de ani era subofițer în Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. Din 2023, ea făcea parte din colectivul IGSU, unde activa ca violonistă în ansamblului artistic. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.

Șoferul microbuzului de model Mercedes Sprinter, implicat în accidentul tragic de la Strășeni, a fost reținut după impactul fatal.

Imagini de la locul accidentului fatal din Strășeni au împânzit rețelele de socializare. În acestea se văd bucăți din mașinile implicate în impact, dar și automobilul condus de tânăra care ulterior s-a stins din viață, la spital.

Momentul accidentului teribil a fost surprins de camera video a localului din preajmă. Fratele victimei a distribuit imaginile pe rețele.

Inițial, șoferul microbuzului de model Mercedes Sprinter, implicat în accidentul tragic, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Strășeni.

Marina Bulancea a fost condusă pe 20 august pe ultimul drum. Cu inimile sfâșiate de durere, familia, prietenii și colegii i-au adus un ultim omagiu.

Fratele violonistei a postat, pe rețele, un mesaj video, în care ruga martorii care au fost de față în momentul impactului să-l telefoneze.