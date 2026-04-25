R. Moldova, în așteptarea undei verzi de la UE: Negocierile ar putea începe în mai

Republica Moldova așteaptă ca Ungaria să ridice veto-ul privind lansarea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, iar primele evoluții ar putea avea loc în luna mai. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul reuniunii Platformei Societății Civile UE–Republica Moldova, desfășurată la Chișinău.

Oficialul a precizat că autoritățile speră la „vești bune” în următoarele săptămâni, inclusiv privind lansarea politică a negocierilor pe primul grup de capitole, care vizează statul de drept și justiția.

Potrivit autorităților, obiectivul rămâne finalizarea negocierilor până în 2028, însă calendarul depinde de ritmul reformelor interne și de sprijinul politic din statele membre ale UE. Republica Moldova a intrat deja în cea mai dificilă etapă tehnică, după ce Comisia Europeană a transmis măsurile necesare pentru fiecare grup de capitole și urmează să publice, în toamnă, un nou raport privind extinderea.

În următorii trei–patru ani, Chișinăul trebuie să demonstreze că dispune de instituții democratice funcționale, o economie de piață competitivă și capacitatea de a-și asuma obligațiile de stat membru.

Experții atrag atenția că procesul de aderare este influențat și de factori politici externi. Politologul Cristian Pîrvulescu susține că decizia finală privind extinderea UE depinde de evoluțiile politice din statele membre și de contextul regional, inclusiv de războiul din Ucraina.

În paralel, reforma justiției rămâne unul dintre cele mai dificile capitole. Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, avertizează că termenul-limită pentru vetting ar putea fi depășit, în special în cazul procurorilor, unde procesul este mai lent.

Totuși, autoritățile susțin că există șanse reale de progres rapid. Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, consideră că unele capitole ar putea fi chiar închise până la sfârșitul anului, dacă ritmul reformelor este menținut.

Pe dimensiunea economică, Republica Moldova ar putea beneficia de aproape două miliarde de euro până în 2028 prin Planul de Creștere, iar o prognoză de creștere de 2,2% pentru acest an este considerată solidă în contextul regional.

Reprezentanții societății civile subliniază, la rândul lor, importanța dialogului cu autoritățile. Copreședinta Platformei Societății Civile UE–Republica Moldova, Liliana Palihovici, a declarat că reformele pot avansa doar prin cooperare și comunicare constantă cu cetățenii.

Procesul de aderare presupune parcurgerea a 35 de capitole tematice, grupate în șase pachete, cel mai dificil fiind cel dedicat valorilor fundamentale – justiția, combaterea corupției și drepturile cetățenilor.

În prezent, deschiderea oficială a negocierilor depinde de ridicarea blocajului politic din Consiliul UE, însă experții anticipează că acest obstacol ar putea fi depășit în perioada următoare.