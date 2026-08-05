Forța Fermierilor avertizează asupra unei crize și cere o întâlnire de urgență cu premierul

Asociația „Forța Fermierilor” solicită o întrevedere de urgență cu prim-ministrul, invocând agravarea situației din sectorul cerealier și oleaginos și lipsa unor măsuri din partea autorităților.

Într-o scrisoare adresată șefului Guvernului, organizația susține că, în ultimele cinci luni, fermierii micro, mici și mijlocii s-au confruntat cu majorarea costurilor de producție, inclusiv a prețului la motorină și fertilizanți, cu lipsa subvențiilor pentru anul curent și cu neachitarea unor datorii aferente anului 2025.

Potrivit asociației, aceste probleme se suprapun peste efectele calamităților naturale din ultimii ani și presiunea exercitată de creditori asupra agricultorilor.

Reprezentanții organizației afirmă că situația este complicată și de evoluțiile de pe piața cerealelor. Ei susțin că prețurile interne la grâu și rapiță au scăzut, iar diminuarea prețurilor la cerealele din Ucraina, pe fondul dificultăților de export prin portul Odesa, ar putea determina importuri mai mari în Republica Moldova. În opinia asociației, acest lucru ar putea afecta producătorii autohtoni și exporturile către România.

În acest context, Forța Fermierilor solicită introducerea de urgență a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și un control mai riguros al tranzitului acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Organizația afirmă că a înaintat anterior Guvernului această propunere, însă susține că nu a primit un răspuns din partea autorităților.

Asociația argumentează că, în lipsa unor măsuri și în condițiile în care funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare este vacantă, este necesară o întâlnire cu prim-ministrul pentru discutarea situației din sectorul cerealier și oleaginos.