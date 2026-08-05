Atac masiv cu drone în Rusia: Depozite Wildberries și o rafinărie, lovite

Ucraina a lansat în noaptea de 4 august un atac amplu cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia. Două depozite ale companiei Wildberries și rafinăria din Syzran au fost lovite, provocând incendii de proporții.

Unul dintre atacuri a vizat un centru logistic Wildberries din orașul Cehov, regiunea Moscova, aflat la aproximativ 65 de kilometri de Kremlin. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată coloane dense de fum negru ridicându-se din zona depozitului.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat că mai multe drone au atacat zona industrială Novosiolki. Cinci persoane au murit, iar alte șase au fost rănite.

Un alt depozit Wildberries a fost lovit în localitatea Krasnîi Bor, regiunea Leningrad, situată la aproximativ 33 de kilometri de Sankt Petersburg. Autoritățile locale și reprezentanții companiei au confirmat atacul.

Regiunile din jurul Moscovei și Sankt Petersburgului au fost rareori vizate de atacuri ucrainene, fiind protejate de sisteme puternice de apărare antiaeriană. În ultimele luni, însă, dronele ucrainene au reușit să pătrundă tot mai des în zone aflate la mare distanță de front.

Wildberries, considerată echivalentul rusesc al platformei Amazon, a fost vizată de mai multe atacuri în ultimele săptămâni. Pierderile vânzătorilor care își comercializează produsele prin intermediul platformei ar putea ajunge la 215–280 de miliarde de ruble, echivalentul a 2,7–3,5 miliarde de dolari.

Compania comercializează inclusiv echipamente militare, componente pentru drone și veste antiglonț. Divizia sa bancară a fost sancționată de Uniunea Europeană în luna iulie, fiind acuzată că sprijină financiar bugetul de stat al Rusiei.

Wildberries le-a interzis recent angajaților să aducă smartphone-uri la serviciu, fiind permisă doar utilizarea telefoanelor mobile simple.

În paralel, un incendiu puternic a izbucnit la rafinăria de petrol din Syzran, regiunea Samara, aflată la aproximativ 800 de kilometri de linia frontului. Instalația a fost atacată în repetate rânduri în trecut cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Ucraina consideră infrastructura energetică rusă o țintă militară legitimă, argumentând că aceasta asigură combustibil și venituri pentru continuarea războiului. Atacurile din ultimele luni au afectat depozite de petrol și rafinării importante, provocând reducerea producției sau oprirea temporară a activității.