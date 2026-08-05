Rusia rămâne fără producție proprie de televizoare: Kvant a dat faliment

Rusia nu mai are un producător autohton de televizoare, după ce compania Kvant, care asambla dispozitive sub marca Irbis, a fost declarată în faliment din cauza datoriilor acumulate.

Compania deținea fabrici în Voronej și Zelenograd și încercase să-și extindă activitatea după retragerea mai multor mărci internaționale de pe piața rusă, în contextul războiului din Ucraina.

Problemele s-au agravat în 2024, când producătorul chinez TCL a oprit livrarea unor componente, invocând riscurile asociate sancțiunilor internaționale. Ulterior, Kvant a pierdut contracte importante pentru asamblarea televizoarelor TCL și Xiaomi.

În același timp, cererea pentru televizoarele Irbis a scăzut puternic, iar cifra de afaceri a companiei s-a redus de aproximativ 300 de ori în numai doi ani.

Încercările de a atrage investitori și de a relansa producția nu au avut succes. După falimentul Kvant, Rusia va depinde de importuri pentru a acoperi cererea internă de televizoare.