Alexei Buzu: Amalgamarea normativă va fi făcută fără stimulente financiare

Amalgamarea normativă a primăriilor nu va beneficia de stimulente financiare. O spune secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care precizează că, după finalizarea etapelor de amalgamare voluntară și normativă, numărul primăriilor din Republica Moldova va scădea de la 892 la aproximativ 300.

Oficialul a menționat faptul că doar localitățile care au ales în mod voluntar să se consolideze vor primi sprijin financiar din partea Guvernului.

„Acolo au fost discuții, acolo au decis aleșii locali cine cu cine se amalgamează și unde va fi sediul noii primării. În localitățile unde aleșii locali au declinat această responsabilitate, va interveni Guvernul. Noi vom decide cu cine se amalgamează acea primărie”, a declarat Alexei Buzu în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

În cazul amalgamării normative, deciziile privind reorganizarea vor fi luate de Guvern, iar acest proces nu va fi însoțit de stimulente financiare.

„Amalgamarea normativă vine fără stimulente, ca să fie foarte clar. După ce încheiem ambele procese de amalgamare voluntară și normativă vom avea tabloul clar câte primării rămân. Numărul primăriilor se va reduce cu 2/3, va fi cel mai aproape de 300”, a explicat Alexei Buzu.

Pentru localitățile care au ales procesul de amalgamare voluntară, Guvernul va oferi un pachet de stimulente financiare în valoare totală de 6,5 miliarde de lei. Banii vor fi oferiți pentru implementarea proiectelor de infrastructură.