Forța Fermierilor cere rambursarea integrală a accizei la motorină

Asociația Producătorilor și Procesatorilor de culturi cerealiere și oleaginoase „Forța Fermierilor” solicită autorităților introducerea permanentă a mecanismului de rambursare a accizei la motorină utilizată în agricultură. Cererea este formulată într-o adresare oficială expediată pe 17 martie către Comisia parlamentară pentru agricultură, Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor.

Potrivit documentului, Asociația insistă ca această măsură să fie inclusă în Programul Strategic pentru Agricultură (PSPA) și să devină o practică permanentă, în contextul alinierii Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene.

Reprezentanții Asociației amintesc că, în statele UE, fermierii nu suportă accizele la combustibilul utilizat în lucrările agricole, fie fiind scutiți, fie beneficiind de rambursări integrale. În Moldova, mecanismul de compensare introdus în perioada 2022–2023 a fost ulterior anulat fără explicații, susțin aceștia.

„Organizația noastră insistă ca, începând cu anul 2026, să fie preluată practica europeană de restituire a 100% din acciza utilizată în domeniul agricol”, se arată în adresare.

Totodată, „Forța Fermierilor” propune ca rambursarea să fie aplicată în două tranșe, pentru motorina procurată în perioadele 1 ianuarie – 31 mai și 1 iunie – 30 noiembrie, astfel încât să acopere întreg sezonul agricol.

Asociația solicită și majorarea fondurilor alocate pentru acest mecanism, argumentând că scumpirile la carburanți au generat venituri suplimentare la buget prin TVA, care ar putea fi redirecționate pentru sprijinirea agricultorilor.

În același timp, organizația consideră că Guvernul ar putea solicita sprijin financiar de urgență din partea Uniunii Europene pentru a acoperi costurile și a accelera alinierea la politicile agricole europene.

Ca soluție tranzitorie, fermierii propun ca, în 2026, acciza să fie restituită cel puțin producătorilor agricoli micro, mici și mijlocii.