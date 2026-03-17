Adjunctul bașcanului Găgăuziei, Victor Petrov, suspendat din funcție

Victor Petrov, unul dintre adjuncții bașcanului Găgăuziei Evghenia Guțul, a fost suspendat din funcție. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către prim-vicepreședintele Comitetului Executiv, Ilia Uzun, motivul invocat fiind statutul de învinuit al lui Petrov într-un dosar penal.

În document se menționează că Petrov este învinuit de spălarea banilor și evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor – infracțiuni prevăzute în Codul Penal.

Suspendarea din funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv este în vigoare până la clarificarea tuturor circumstanțelor în cauza penală în care este învinuit.

Victor Petrov a preluat funcția de adjunct al bașcanului Găgăuziei după o întâlnire cu oligarhul fugar, Ilan Șor, în Israel. Anterior, a fost deputat în Adunarea Populară, folosindu-se de reputația organizației caritabile „Celula Anticriză a Poporului” (Народный антикризисный штаб – НАШ), pe care a co-fondat-o.

Pe 22 februarie 2024, Uniunea Europeană l-a inclus pe Victor Petrov pe lista sancțiunilor, alături de Ilan Șor. Potrivit deciziei, Petrov „este angajat activ în răspândirea dezinformării, incitând la violență și frică în rândul găgăuzilor din Moldova”. La fel se precizează că susține acțiuni și politici care subminează și pun în pericol democrația, statul de drept și stabilitatea în Moldova.