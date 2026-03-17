Alertă la frontieră: O posibilă dronă de tip Shahed, detectată în aer în sudul țării

Un obiect aerian necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat în noaptea de 17 martie 2026, în apropierea frontierei de stat, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Olănești.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în jurul orei 01:30, pe flancul drept al sectorului, la aproximativ 200 de metri de linia de frontieră, pe direcția Iaskî (Ucraina) – Crocmaz (Republica Moldova). Polițiștii de frontieră au semnalat atât vizual, cât și auditiv prezența aparatului de zbor.

Datele preliminare arată că obiectul survola spațiul aerian al Republicii Moldova la o altitudine de până la 150 de metri, după care și-a continuat deplasarea în direcția localității Căplani.

Autoritățile susțin că au fost întreprinse toate măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare. Zona este în continuare monitorizată, iar până la această oră nu au fost depistate obiecte sau elemente care să reprezinte un pericol pentru securitatea cetățenilor.

Poliția de Frontieră anunță că menține cooperarea cu instituțiile naționale și partenerii internaționali pentru a asigura supravegherea și securitatea frontierei de stat.

Circumstanțele cazului urmează să fie stabilite.