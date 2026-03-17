Râul Nistru, poluat: Cum se descurcă bălțenii fără apă potabilă la robinet

Municipiul Bălți rămâne fără apă potabilă pentru cel puțin încă 12 ore, din cauza riscului de contaminare a rețelelor cu poluanți. De două zile, locuitorii sunt nevoiți să-și asigure necesarul din fântâni, în timp ce autoritățile încearcă să compenseze lipsa prin distribuirea apei cu autocisterne.

În prezent, nouă cisterne sunt mobilizate pentru aprovizionarea temporară a orașului. Șase autospeciale livrează apă potabilă instituțiilor de învățământ și celor medico-sanitare, iar alte trei transportă apă tehnică pentru necesitățile curente ale populației.

Reprezentanții Spitalului Clinic Bălți dau asigurări că activitatea nu este afectată.

„Necesarul de apă pentru Spitalul Clinic Bălți este asigurat în limita normelor, astfel toate secțiile curative activează, inclusiv secția de hemodializă. Apa este oferită de IGSU prin intermediul autospecialelor, la fel și de Întreprinderea Municipală Regia Apă-Canal Bălți”, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției, Andreea Galici.

În contextul crizei, autoritățile locale au decis ca elevii din municipiu să treacă temporar la studii online. Primarul Alexandr Petkov a precizat că gimnaziile și liceele vor desfășura lecțiile la distanță, în timp ce grădinițele își vor continua activitatea în regim obișnuit.

Locuitorii spun că situația este dificilă, în special pentru familiile cu copii și pentru cei care locuiesc la bloc. Oamenii sunt nevoiți să transporte apă de la fântâni pentru consumul zilnic și igienă, descriind situația drept „complicată” și „o problemă mare”.

Criza vine în contextul poluării râului Nistru, care a afectat alimentarea cu apă în mai multe localități din nordul țării. Guvernul a instituit stare de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile, iar utilizarea apei din Nistru este restricționată în mai multe regiuni, inclusiv între Rezina și Dubăsari.

Autoritățile continuă monitorizarea situației și intervențiile pentru a preveni extinderea poluării.