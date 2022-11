FOTO. Donații DA, dar respect BA! Drapelul României, dat jos de pe o școală din Taraclica: „Arborarea lui „ar încălca Constituția Republicii Moldova”

Drapelul României a fost dat jos de pe școala din satul Aluatu pe motiv că arborarea lui „ar încălca Constituția Republicii Moldova”, în timp ce drapelul bulgăresc flutură pe Universitatea din orașul Taraclia, același raion, fără să deranjeze autoritățile locale, transmite Jurnal.md.

Noua directoare a școlii românești din satul Aluatu, raionul Taraclia, a scos din curtea instituției drapelul românesc arborat cu câțiva ani în urmă. Tricolorul românesc a fost ridicat pe aceeași bară cu tricolorul Republicii Moldova de către profesorii din Aluatu, în semn de recunoștință exprimat Guverului României care a acoperit financiar cele mai importante cheltuieli de reparație a școlii, lăsată în paragină cu câțiva ani în urmă de autoritățile locale.

Larisa Coceva, numită în funcția de directoare la 1 septembrie de către direcția de învățământ din Taraclia, a scos drapelul fără să informeze subalternii săi, adică pe profesorii care l-au arborat. După, le-a argumentat că ar fi acționat la ordinul șefilor din Taraclia, pe motiv că „arborarea drapelului unui stat străin încălca Constituția R. Moldova”.

Pentru că bibliotecarul școlii Vasile Țurcanu și soția sa, profesoară de română, Maria Țurcanu s-au revoltat, Larisa Coceva a invitat o șefă de la direcția de învățământ din raion, să-i convingă. Dina Minceva, specialistă principală a Secției Politici Educaționale și Management a Direcției Educaționale, Cultură și Tursim din Taraclia, ajunsă la Aluatu, le-a dat celor doi revoltați același răspuns: „drapelul aparține unui stat străin și arborarea lui încălca Constituția Republicii Moldova”.

Întrebată de soții Țurcanu de ce drapelul bulgăresc de pe Universitatea din Taraclia nu deranjează pe nimeni, iar tricolorul românesc le încurcă, Minceva, care în CV-ul său de pe site-ul direcției scrie că are abilități de comunicare, a pus punct subiectului, reproșându-le că nu este obligată să le dea un răspuns la această întrebare.

Anterior, au mai existat tentative ale „șefilor de la raion” de a da jos tricolorul românesc, a confirmat fosta directoare a școlii din Aluatu. Ca să înțelegem cine și de ce discriminează populația care împărtășește valorile românești, în acest raion cu o populație majoritar bulgărească, dar rusificată, am cerut opinia părților implicate în conflict.

Doar că directoarea școlii din Aluatu, Larisa Coceva, nu a binevoit să ne dea un răspuns adecvat la telefon: „Veniți pe loc și eu o să vă dau răspuns”, a declarat aceasta. Totuși, la întrebarea insistentă de ce a dat jos tricolorul, a afirmat următoarele:

„Deoarece noi suntem instituție de învățământ, unde noi astăzi respectăm ordinele Republicii Moldovei și nu dispozițiile nu știu cui. Eu nu am posibilitate să-mi pierd timpul. Cine, cum, ci feli, eu vreau să vă întreb una: dumneavoastră aveți astăzi dreptul să-mi adresați așa întrebări, fără dreptul meu să mă reproduceți în presă? Nu aveți dreptul! Vă mulțumim, o zi bună, la revedere!”, a închis receptorul Coceva.

Dina Minceva la fel nu a avut curaj să răspundă cui aparține inițiativa de a da jos tricolorul românesc de pe școala din Aluatu, doar a direcționat către șefa ei, Lilia Pavlovna Sarsaman.

Minceva și Sarsaman au vorbit în limba rusă. Traducem răspunsul șefei Direcției de Învățământ, Cultură și Turism a raionului Taraclia, Lilia Sarsaman:

„Am trimis-o pe Dina Mincev la Aluatu ca să documenteze situația. Noi nu am luat decizia să le interzicem. Să consideri că aceasta e decizia direcției de învățământ nu este corect. Noi am trimis omul pentru că începuse un conflict acolo. Femeia a fost, a văzut, a vorbit cu acești oameni. Din partea mea nu a fost niciun ordin să fie dat jos. Noi am considerat că nu ține de competența noastră. În sfârșit, aici e vorba și de politcă. Eu știu că statul respectiv, a cărui drapel atârna, a ajutat, a oferit susținere, e un stat vecin, de aceea, pentru a lua o decizie în privința acestei probleme, nu ține de competența mea. Că a spus cineva că eu aș fi dat ordin, sunt vorbe transmise prin „telefonul stricat”. Dacă directoarea a spus asta, ea ar fi trebuit să dețină scrisoare de la mine. Dacă ar fi existat o hotărâre luată de direcția de învățământ, directoarea ar fi deținut un document. Dar o hotărâre din partea noastră nu a fost, asta înseamnă că pentru noi este o situație complicată, este o politcă mare. Întrebarea dacă are dreptul să atârne drapelul altui stat ori nu, dacă va exista o plângere, atunci nu e de competența mea, ci de organele abilitate, ei trebuie să decidă. Astăzi la noi atârnă drapelele europene, când întâmpinăm anumite delegații atârnă drapele altor state. Astăzi trebuie să menținem pacea, liniștea, dar nu să facem politică din aceasta”, a spus Sarsaman.

De asemenea, a fost contactată telefonic și fosta directoare a școlii din Aluatu, să spună cum a rezistat tricolorul românesc pe timpul șefiei ei. Elena Celac a spus că după ce au atârnat drapelul, cineva din șefii de la raion a încercat s-o convingă, neoficial, că drapelul trebuie dat jos. Doar că ea nu s-a lăsat înduplecată.

„Eu, noi, colectivul de învățători, eram într-atât de recunoscători pentru ajutorul din partea României, dar și a donatorilor, voluntarilor unioniști care au sărit atunci să ne ajute să salvăm școala, că nici prin cap să ne treacă să dăm jos tricolorul românesc. Noi astăzi nu am fi avut școală în sat, dacă ei nu ne-ar fi ajutat să reparăm clădirea”, a mărturisit fosta directoare a singurei școli cu predare în limba română din acest raion, la acea vreme, Elena Celac, bulgăroaică de etnie.

Chiar pe 28 octombrie, școala din Aluatu a mai primit o donație din România. Deputatul român George Badiu și o directoarea de școală din Tulcea, Camelia Dulgheru, au răspuns apelurilor profesoarei Maria Țurcanu și le-au adus un stoc de manuale în limba română pentru toate obiectele. Maria Țurcanu afirmă că școala avea mare lipsă de material didactic.

Cu ocazia vizitei deputatului român la Aluatu, directoarea școlii, Larisa Coceva, a călcat peste convingerile sale și a lăsat să fie arborat tricolorul Țării din nou în curtea școlii.

Așa arăta școala din Aluatu acum câțiva ani:

Cele două drapele atârnate până nu demult în curtea școlii din Aluatu:

