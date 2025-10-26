FOTO: Expoziții, târguri și folclor la Cimișlia, în cadrul Festivalului „Miorița – Laie, Laie, Bucălaie”

Tradițiile pastorale și meșteșugurile autohtone au prins viață la Cimișlia, unde s-a desfășurat Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie, Bucălaie”. Evenimentul a reunit zeci de fermieri, meșteșugari și iubitori ai tradițiilor, care au expus peste 80 de oi și capre de rasă, produse locale și creații populare. Festivalul promovează valorile pastorale și sprijină comunitățile agricole, prin expoziții, târguri, competiții și un amplu program folcloric.

L-am întâlnit la festival pe Ion Leuntean. El crește trei oi aduse din țări străine: Anglia, Franța și Africa de Sud.

„Sunt animale foarte scumpe. De exemplu, un berbec de Suffolk, care ajunge la un an jumate ajunge și la 1300-1400 de euro, un miel mic este 500 de euro. Sunt niște animale care la noi, în Moldova, s-au aclimatizat foarte bine și facem experiment să vedem care e cea mai bună rasă pentru Moldova”, spune Ion Leuntean.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere și o specie rară de oi – Karakul.

„La momentul actual, rasa Karakul este chiar într-o dilemă, este pe cale de dispariție. Au rămas doar câteva ferme de rasa Karakul, care mai fac cercetări și studii asupra lor. Nu e greu, dar e foarte greu. Nu prea sunt forțe de muncă și nu prea toți se avântă în îndeletnicire”, povestește crescătorul de oi Vitalie Cocieru.

„Rasa Karakul este o oaie unică pe Pământ, este o oaie frumoasă, la care pielicelele cu care noi ne mândrim și cojoacele acestea pe care le facem, este unica care face pielicelele acestea”, Mihai Gunea, un alt crescător de oi.

La eveniment participă și crescători din alte țări, fapt care oferă festivalului o dimensiune internațională.

„Noi avem câteva rase moldovenești în Austria, mai multe rase tradiționale. Se adaptează bine la mediul montan și la condițiile de acolo”, spune Josef Stockl, șef, Asociația Federală Austriacă pentru Ovine și Caprine.

Organizatorii au pregătit și surprize pentru participanți.

„Fiecare vizitator să plece cu ceva surpriză acasă. Pentru astăzi avem pregătite 20 de găleți de brânză, 20 de kg de cavarma. Astăzi la prima tombolă o să dăruim o ieduță, dar la a doua tombolă un berbecuț și mâine la fel. Noi avem un concurs separat între crescătorii de oi și capre. Avem cântar, cel mai greu, cel mai mare, cel mai frumos, cel cu urechile mai lungi, după fiecare rasă separat”, menționează Pavel Prisăcaru, președintele Federației de Ovine și Caprine.

Festivalul a ajuns la cea de-a noua ediție. Evenimentul se va desfășura și duminică, 26 octombrie.