Moldova trece la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră – astfel, ora 04:00 devine 03:00. Chiar dacă această schimbare se face de zeci de ani, tot mai mulți specialiști susțin că măsura și-a pierdut relevanța, iar medicii avertizează că poate afecta sănătatea.

Ideea trecerii la ora de vară și la ora de iarnă îi aparține britanicului William Willett, care în 1905 a propus ca oamenii să profite mai mult de lumina naturală. În secolul XX, numeroase state au adoptat această practică, dar astăzi multe au renunțat, inclusiv China, Rusia, Turcia și majoritatea țărilor africane.

În Uniunea Europeană, 84% dintre cetățeni s-au pronunțat pentru eliminarea schimbării orei, potrivit unui sondaj comandat de Comisia Europeană.

Recent, Spania a readus subiectul în discuție la Summitul miniștrilor energiei din UE, însă decizia a fost amânată, întrucât este nevoie de consens între statele membre.

Directorul Institutului de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, Mihai Țîrșu, spune că argumentul principal din trecut – economisirea curentului – nu mai este valabil.

„Dacă înainte se foloseau becuri cu filament, acum avem LED-uri care consumă de două, trei, chiar patru ori mai puțin. Dacă economiseam 10% din energie prin schimbarea orei, acum vorbim de doar două-trei procente”, a explicat specialistul.

Medicii susțin că adaptarea la ora nouă poate afecta organismul, în special persoanele cu probleme cardiovasculare.

„Modificarea orei poate duce la fluctuații ale tensiunii arteriale și ale stării de spirit. Persoanele cu tulburări hipertensive pot avea valori instabile ale tensiunii, iar copiii pot manifesta dificultăți de concentrare”, a precizat neurologul și somnologul Adrian Lupușor.

Unii moldoveni spun că nu simt schimbarea orei, alții se plâng că le este afectat somnul sau productivitatea.

„Aș lăsa totul așa cum este. Nu văd niciun beneficiu practic din schimbarea orei”, spune un locuitor al Capitalei.

„Primăvara e mai greu, somnul se dereglează, iar seara se întunecă prea devreme”, adaugă altul.

În 2021, în Parlamentul Republicii Moldova a fost depus un proiect de lege pentru renunțarea la schimbarea orei, dar autoritățile au decis atunci să aștepte o decizie comună la nivelul Uniunii Europene, pentru a evita diferențele de fus orar între statele din regiune.