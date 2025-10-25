R. Moldova, printre cele mai corupte țări din Europa

Republica Moldova a obținut un scor de 42 de puncte în clasamentul Corruption Perceptions Index (CPI) 2024, realizat de Transparency International, situându-se printre țările europene percepute ca fiind cele mai afectate de corupție.

Potrivit datelor, Europa rămâne cea mai puțin coruptă regiune a lumii, însă diferențele între state sunt majore. Țările nordice – Danemarca (90), Finlanda (88) și Norvegia (81) – domină clasamentul, fiind considerate cele mai integre din punct de vedere al guvernanței și al funcționării instituțiilor publice.

La polul opus se află Turcia (36), Bosnia și Herțegovina (37) și Republica Moldova (42), alături de state precum Ucraina (36) și Serbia (41), unde percepția corupției în sectorul public rămâne ridicată.

CPI (Corruption Perceptions Index) nu măsoară corupția reală, ci percepția acesteia în instituțiile publice – guverne, administrații, sistem judiciar –, așa cum este ea evaluată de experți și mediul de afaceri.

În regiune, România a obținut un scor de 49, iar Bulgaria – 45, ambele situându-se peste Republica Moldova, dar sub media europeană.

Experții Transparency International notează că țările cu scoruri mai mici sunt afectate de slăbiciunea instituțiilor de control, influența politică asupra justiției și lipsa transparenței în deciziile publice.