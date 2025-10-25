Vladimir Plahotniuc a distribuit o postare de pe Facebook a lui Vlad Filat

Noua pagină de facebook a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care este încarcerat la Penitenciarul nr.13 din capitală, a distribuit ultima postare a fostului premier, Vlad Filat, în care ultimul se adresează Maiei Sandu. Plahotniuc nu a lăsat vreun comentariu și nici nu se știe dacă el însuși își administrează pagina.

„Doamnă Președintă,

În calitate de cetățean, de fost Prim-ministru al Republicii Moldova și actual președinte al PLDM, îmi permit să Vă adresez, cu spirit de responsabilitate față de destinul democratic al țării, această scrisoare deschisă privind îngrijorările tot mai mari pe care le generează anumite poziții publice și inițiative promovate de instituția prezidențială (…).

Libertatea de exprimare nu înseamnă doar dreptul de a vorbi, ci și dreptul de a critica puterea fără frică.

În același spirit, rolul avocatului într-un stat de drept este sacru și inalienabil. Avocatul nu este un funcționar al statului, ci apărătorul cetățeanului împotriva statului. Procurorul reprezintă acuzarea în numele autorității publice, judecătorul arbitrează, dar numai avocatul apără libertatea individului. În momentul în care statul pretinde să-l evalueze, să-l autorizeze politic sau să-l suspende administrativ, echilibrul procesului dispare. Fără avocat liber, procesul încetează să mai fie judecată, devine execuție (…).

Mai în glumă, mai în serios, ați fost numită în popor „regină”. Din păcate, ați interpretat eronat această metaforă. Republica Moldova nu este monarhie, iar rolurile actorilor politici sunt strict delimitate de Constituție, nu de voința personală a unui lider, indiferent cât de popular ar fi acesta la un moment dat. Și ceea ce ar trebuie să rețineți, doamna președinte este că nu sunteți LEGEA și nici de-asupra ei, iar dictatura perfectă are imaginea unei democrații (…).

Istoria nu-i iartă pe cei care confundă puterea cu dreptatea. Dar îi respectă pe cei care au curajul să se oprească înainte de a depăși definitiv linia.

În speranța că am fost auzit îmi doresc ca să revenim cât mai curând la normalitate”, a scris printre altele, Vlad Filat, către Maia Sandu.