FOTO. Hackerii l-au identificat pe comandantul care a ordonat bombardarea maternității și a teatrului din Mariupol

Un grup de hackeri și investigatori afirmă că l-a identificat pe comandantul care a ordonat bombardarea maternității și a teatrului din Mariupol, unde sute de ucraineni au încercat să se adăpostească de loviturile rușilor relatează Euromaidan Press.

Astfel, potrivit unei investigații publicate de grupul InformNapalm, avioanele rusești care au ucis peste 300 de persoane în atacul de pe 16 martie 2022 asupra clădirii Teatrului Dramatic din Mariupol au decolat de pe aerodromul din Primorsko-Akhtarsk, un oraș-port de pe coasta Mării Azov.

Bombardierele rusești au lansat două bombe de 500 de kilograme asupra teatrului din Mariupol, în care peste 1.000 de civili ucraineni, inclusiv femei și copii, se adăpostiseră în perioada în care orașul era asediat de armata lui Putin.

De asemenea, potrivit noii investigații, cu o săptămână înainte aceleași avioane rusești bombardaseră și spitalul de copii din Mariupol, lansând bombe inclusiv asupra aripii cu maternitatea unității medicale.

Cele două crime de război și imaginile apărute după bombardamente au șocat la momentul respectiv opinia publică internațională, ele având loc cu mai bine de jumătate de lună înainte de descoperirea atrocităților comise de armata rusă la Bucea și în alte localități ucrainene pe care reușise să le ocupe temporar.

Rusia a încercat să justifice inițial bombardarea spitalului de copii, acuzând Ucraina că ar fi stabilit „poziții de luptă” în acesta. Ulterior, Moscova a negat însă cu totul că ar fi bombardat spitalul și maternitatea, vorbind de „știri false” pe acest subiect.

Investigația publicată joi de InformNapal se bazează pe informații obținute de Cyber ​​​​Resistance, o echipă de „hacktiviști” ucraineni care au spart adresa de email și alte canale de corespondență privată ale colonelului Serghei Atroșcenko, comandantul unității militare 75387, cel responsabil de misiunile de bombardament.

Pe numele său complet Atroșcenko Serghei Valeriovici, ofițerul s-a născut în data de 5 mai 1981 în Ovruci, un oraș din regiunea Jîtomir din nordul Ucrainei. El s-a mutat ulterior în Rusia, locuind de-a lungul anilor în orașele Lipetsk și Voronej, înainte de a fi staționat cu o unitate militară în Crimeea ocupată.

În prezent el locuiește într-un apartament de lux închiriat în orașul Primorsko-Akhtarsk din regiunea Krasnodar, hackerii reușind să identifice adresa pe baza documentelor sale de vaccinare împotriva coronavirusului.

🇺🇦Investigation team identifies 🇷🇺commander who ordered to kill civilians in Mariupol

According to Inform Napalm report, Sergey Atroshchenko ordered pilots of Primorsko-Akhtarsk airfield to bomb the city’s theatre. 300 civilians were killed in the attackhttps://t.co/poDnDMloXY pic.twitter.com/ZZ37JdwQCw

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 28, 2023