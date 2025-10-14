Racovăț sub asediul gropilor: drumuri impracticabile și nervi întinși la maxim

În satul Racovăț, raionul Soroca, locuitorii se confruntă cu un adevărat coșmar rutier. După finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă, numeroase străzi au rămas pline de gropi, noroi și porțiuni deteriorate, transformând circulația zilnică într-o provocare majoră. Locuitorii spun că deplasarea devine aproape imposibilă, mai ales după ploi, iar copiii, bătrânii și ambulanțele întâmpină dificultăți serioase. Revolta oamenilor crește, pentru că, spun ei, nu mai pot aștepta scuze: au nevoie de soluții concrete și rapide.

Primăria recunoaște problemele, dar responsabilitatea este parțial transferată factorilor externi. Autoritățile locale susțin că ploile continue au împiedicat finalizarea lucrărilor și că procesul de reparație este în continuare blocat de condițiile meteorologice nefavorabile. În ciuda acestor explicații, oamenii acuză lipsa de planificare și comunicare și cer ca autoritățile să intervină urgent pentru a asigura drumuri sigure și accesibile.

Situația afectează nu doar deplasarea locuitorilor, ci și siguranța publică. Ambulanțele întâmpină dificultăți serioase în accesarea unor zone, iar transportul copiilor către școală devine riscant. În plus, drumurile deteriorate împiedică desfășurarea normală a activităților economice locale, de la transportul produselor agricole la aprovizionarea magazinelor, afectând comunitatea în ansamblu.

Locuitorii avertizează că nervii lor sunt la limită și că toleranța față de întârzieri și explicații se epuizează rapid. Mulți amenință că vor organiza proteste sau acțiuni de presiune pentru a determina autoritățile să intervină concret, iar comunitatea cere sprijin și din partea autorităților raionale și centrale pentru a accelera lucrările.

În acest context, Racovăț devine un exemplu elocvent al problemelor infrastructurii rurale din Moldova, unde investițiile și lucrările nu se traduc întotdeauna în rezultate imediate pentru cetățeni. Situația satului ridică semne de întrebare privind planificarea, monitorizarea și calitatea proiectelor publice în mediul rural, precum și despre modul în care autoritățile gestionează așteptările și nevoile oamenilor.