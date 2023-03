FOTO. Mercenarii Wagner s-au pozat fix în același loc ca Zelenski când a vizitat trupele armate ucrainene în Bahmut

Trupele rusești și ale mercenarilor Wagner continuă avansul în zona Bahmut, un oraș pentru a cărui cucerire se duc lupte crâncene încă de anul trecut și care nici până acum nu a căzut complet sub controlul forțelor de invazie. Pentru a marca avansul rusesc, o parte din mercenarii Wagner s-au fotografiat fix în același loc în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a pozat cu trupele armate ucrainene când a vizitat frontul din orașul Bahmut în luna decembrie 2022.

Forțele Wagner par să fi capturat cel puțin o secțiune a fabricii de prelucrare a metalelor AZOM din nordul orașului Bakhmut, transmite Hotnews.

Aceștia s-au fotografiat în clădirea întreprinderii Vostokmash, lângă magazinul de accesorii sanitare, într-un loc care pare a fi aceeași clădire pe care a folosit-o președintele Zelenski atunci când a acordat medalii apărătorilor orașului în luna decembrie.

Fundalul imaginilor de acum pare a fi identic cu cel al fotografiilor făcute cu Volodimir Zelenski și soldații ucraineni în luna decembrie.

Wagner Forces have reportedly Captured a Section of the AZOM Metalworking Plant in Northern Bakhmut, with them being pictured here at the Vostokmash Enterprise Building near the Sanitary Fittings Shop; this appears to be the same Building that President Zelensky used when… https://t.co/S1cIIDLWkq pic.twitter.com/4ODaMosj9y

— OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2023