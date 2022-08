FOTO/ Spînu promite: „Centura Chișinău va fi reabilitată până la sfârșitul lunii octombrie”

Vicepremierul Andrei Spînu anunță că are loc reabilitarea drumului de centură a orașului Chișinău, iar lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii octombrie. Astfel, potrivit lui Spînu, banii pentru renovare sunt alocați de către Banca Europeană de Investiții.

„Facem ce am promis. Centura Chișinău va fi reabilitată. Am fost pe șantierul de lucru a primului sector a drumului M2 de ocolire a municipiului Chișinău. Am verificat mersul lucrărilor la zi. Progresul de execuție este de aproximativ 70%. La ziua de azi se executa lucrări de amenajare a intersecțiilor, lucrări de drenaj, instalarea indicatoarelor rutiere”, scrie el pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, acesta mai menționează că în următoarea etapă va fi aplicat stratul de uzură și va fi executat marcajului rutier.

„Drumul de centură a orașului Chişinău, pe primul sector are o lungime de 6,6 km. Valoarea proiectului este de peste 9,9 milioane euro, bani alocați de Banca Europeană de Investiții. Lucrările se vor încheia integral până în octombrie 2022. În perioada următoare vom lansa licitațiile pentru alte 2 sectoare”, își încheie mesajul Anderi Spînu.

