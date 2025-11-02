FOTO: Trump și-a renovat baia de la Casa Albă

Marmură de la podea până la tavan: Donald Trump a salutat vineri renovarea unei băi de la Casa Albă, clădire din care a distrus deja o parte pentru a construi o sală de bal în valoare de 300 de milioane de dolari.

Într-o serie de mesaje şi fotografii distribuite pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, preşedintele american a prezentat cum arăta sala de baie, numită Lincoln, înainte şi după renovare.

Înainte de renovare: gresie verde pal pe pereţi, o chiuvetă albă montată pe un picior metalic.

După renovare: marmură albă pe podea şi pe pereţi, robinete aurii şi un candelabru pe tavan.

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. Aceasta fusese renovată în anii 1940 în stil Art Deco, cu gresie verde, ceea ce este complet nepotrivit pentru perioada (preşedintelui Abraham) Lincoln”, a scris actualul preşedinte american.

„Acum am folosit marmură albă şi neagră lustruită. Se potriveşte foarte bine cu epoca lui Abraham Lincoln şi ar putea chiar să corespundă cu marmura originală”, a adăugat magnatul imobiliar, mare adept al marmurei şi al aurului.

Aceste mesaje în serie au fost publicate de preşedintele Statelor Unite la o săptămână după distrugerea completă a aripii estice a Casei Albe, o măsură decisă de Donald Trump pentru a construi o vastă sală de bal, al cărei cost estimat a crescut de la 200 de milioane la 300 de milioane de dolari.

Executivul american insistă asupra faptului că acest proiect, finanţat de donatori privaţi precum Amazon, Google şi compania din domeniul apărării Lockheed Martin, „nu îi costă niciun cent pe contribuabili”.

Donald Trump, pasionat de luxul ostentativ, a decorat Biroul Oval cu auriu, a transformat bucolica grădină de trandafiri a Casei Albe într-un patio mobilat cu mese şi scaune din fier forjat alb şi a instalat două steaguri americane imense în grădinile acestei clădiri emblematice din Washington.

Renovarea băii Lincoln constituie prima renovare de amploare din acest mandat al lui Donald Trump ce a fost realizată în interiorul reşedinţei de la Casa Albă, partea principală a clădirii în care locuieşte preşedintele Statelor Unite.

Această baie renovată nu face parte din apartamentele private ale preşedintelui, ci dintr-un apartament situat în apropiere, care poate găzdui oaspeţi – precum Elon Musk în primăvară, când acesta s-a aflat la conducerea Comitetului pentru eficienţă guvernamentală, denumit Doge.

Acel apartament Abraham Lincoln şi-a primit numele de la ilustrul preşedinte american din secolul al XIX-lea, care îl transformase în biroul său.