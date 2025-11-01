Reuniune secretă în Spania: Coaliția Voinței stabilește viitorul ajutorului militar pentru Ucraina

Spania devine gazda unei întâlniri de importanță majoră, dar învăluită în cel mai strict secret. Măsurile de securitate impuse subliniază caracterul confidențial al discuțiilor: toți participanții au fost avertizați că telefoanele mobile sunt strict interzise și vor trebui depozitate într-un loc special înainte de intrarea în sală. Se așteaptă ca întâlnirea să traseze direcțiile viitoare ale ajutorului militar acordat Kievului.



Sediul Ministerului Afacerilor Externe al Spaniei devine, marți, 4 noiembrie, epicentrul unei întâlniri diplomatice de maximă importanță, desfășurată sub cele mai stricte măsuri de confidențialitate.

35 de țări își vor trimite reprezentanții la reuniunea „secretă, cu ușile închise” a Coaliției celor dispuși să sprijine Ucraina, conform raportului publicat de El Mundo.

Agenda secretă. Fără telefoane și fără informații publice

Măsurile de securitate impuse subliniază caracterul ultra-confidențial al discuțiilor, care se vor întinde pe parcursul unei zile de lucru intensive (între orele 09:00 și 15:30). Participanții au fost avertizați că telefoanele mobile sunt interzise și vor fi depozitate într-un spațiu special amenajat. Delegaților li s-a cerut explicit să nu publice informații despre reuniune pe platforme publice sau pe rețelele de socializare.

Două axe de discuție: Ajutor militar și garanții de securitate

Agenda reuniunii de la Madrid este centrată pe două mari serii de discuții, ambele vitale pentru efortul de război al Kievului. Discuțiile vor aborda modul în care se poate accelera sprijinul pentru Ucraina, vizând satisfacerea nevoilor financiare urgente, inclusiv cele legate de eforturile militare și de apărare, coordonarea inițiativelor pentru intensificarea presiunii asupra Rusiei și specificarea priorităților în materie de ajutor și stabilirea de acorduri concrete.

A doua parte a zilei va fi dedicată elaborării unei abordări comune privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Participanții vor face schimb de opinii cu privire la cadrele juridice, politice și diplomatice necesare și la contribuția Coaliției la descurajarea viitoarelor agresiuni rusești.

Deși întâlnirea este la nivel inferior, Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, va susține un discurs și va participa la un schimb de opinii cu delegații.

Reacția lui Zelenski

Reuniunea vine la scurt timp după ce Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că planul Coaliției Voinței va fi discutat la nivel de consilieri. Liderul ucrainean și-a exprimat recent scepticismul că Vladimir Putin ar fi pregătit să accepte un plan de pace, deși a menționat că liderii Ucrainei și Europei vor lucra în această perioadă la un plan pentru a pune capăt războiului.