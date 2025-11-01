Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina

Președintelui american Donald Trump îi revine decizia finală privind furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina. Pentagonul a aprobat livrarea acestora, stabilind că transferul nu va afecta stocurile militare ale Statelor Unite.

eclarația a fost făcută pentru CNN de oficiali americani familiarizați cu subiectul și a fost ulterior preluată de alte instituții media.

Evaluarea șefilor de stat major a fost transmisă Casei Albe încă la începutul lunii octombrie. În cadrul întâlnirii dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe 17 octombrie, liderul american a declarat că ar prefera să nu furnizeze „lucruri de care SUA au nevoie pentru a-și proteja propria țară”.

Surse citate de CNN au precizat totuși că Trump nu a renunțat complet la ideea livrării rachetelor. Există un plan de urgență pentru ca acestea să fie transferate rapid Ucrainei, în cazul în care președintele va emite ordinul în acest sens.

Tomahawk sunt rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, lansate de obicei de pe nave sau submarine, utilizate în campanii care necesită atacuri în profunzimea teritoriului inamic. O rachetă Tomahawk are o lungime de 6,1 metri și o greutate de aproximativ 1,5 tone. Acestea pot lovi ținte strategice și, simultan, pot evita sistemele de apărare antirachetă.

Raza de acțiune a acestor rachete este variabilă, însă Washingtonul a menționat anterior că are în vedere livrarea către Ucraina a unor versiuni cu o rază de acțiune de peste 2.400 de kilometri.