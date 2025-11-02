Alexandru Munteanu: Situația în România este cu mult mai rea decât în Moldova și asta mă bucură

Prim-ministru Alexandru Munteanu spune că România stă mai prost decât Moldova la capitolul pensii, ceea ce „îl bucură”. Acesta însă nu a explicat ce exact îl bucură, situația mai bună din Moldova sau starea lucrurilor din Romania.

„- Vreau să vă referiți la problema rezilienței sistemului de pensii cu accent pe dezichilibrul total dintre pensiile înalților demnitari de stat și a funcționarilor cu statul special în raport cu pensionarii care vin din sectorul real al economiei.

Cunoaștem cu toții că există un echilibru destul de mare, poate cu excepția celor care vin din sectorul bancar și să vă referiți și la pensionarii care au ieșit la pensie până în 1999, în cazul lor situația chiar este deplorabilă.

– Cu siguranță ne vom uita cu o revizuire totală la tot ce a fost și ce va fi. Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România, iar situații la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova și asta mă bucură”, a răspuns Alexandru Munteanu.