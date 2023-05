FOTO/VIDEO. Haos în centrul orașului Sidney: O clădire a început să se prăbușească după ce a luat foc

Peste 100 de pompieri au fost trimiși să lupte împotriva unui incendiu major în zona Surry Hills din centrul Sydney, Australia. O clădire cu 7 etaje, fostă fabrică de pălării, a luat foc și unii pereți s-au prăbușit, iar echipele de intervenție se tem că focul s-ar putea extinde la clădirile învecinate.

Oficialii au spus că situația este încadrată la „nivelul 10”, adică cel mai grav tip de incendiu. Incidentul are loc lângă gara centrală a orașului.

Ulterior, locuitorii din blocul cuprins de flăcări şi din clădirile din jur au fost evacuaţi. Un întreg perete al blocului s-a prăbuşit, molozul împrăştiindu-se pe străzile din jur.

Oamenii au început să țipe când cărămizile și bucăți mari de pereți au început să se prăbușească la pământ.

Serviciile de urgenţă australiene au declarat că înaintarea incendiului a fost stopată, iar echipele de investigatori vor stabili cauza incendiului, care a provocat haos şi panică chiar în mijlocul unuia dintre cele mai mari oraşe din Australia.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox

— Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023