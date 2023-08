FOTO/ VIDEO. Patru morţi şi zeci de dispăruţi în sud-vestul Chinei, în urma unor ploi diluviene. O uzină de prelucrarea oţelului în care lucrau peste 200 de oameni, ”înghiţită” de inundaţii

Patru persoane au murit, iar alte zeci de persoane au fost date dispărute în ura unor ploi diluviene, în sud-vestul Chinei, săptămâna trecută, anunţă miercuri presa de stat, relatează News.ro.

Miercuri, televiziunea de stat CCTV anunţă că furtuni au declanşat inundaţii importante, care au ”înghiţit” o uzină de prelucrarea oţelului în care lucrau peste 200 de oameni.

”Pentru moment, patru persoane au murit în inundaţii, iar alte 48 au fost date dispărute”, potrivit CCTV, care precizează că operaţiuni de salvare continuau.

La 21 august, ploi importante au avut loc în Jinyang, un comitat muntos în provincia Sichuan, însă nu s-a comunicat un bilanţ al pagubelor.

Cinci persoane au fost arestate, suspectate de faptul că ”nu au semnalat sau au semnalat în mod fals un incident legat de securitate”, potrivit televiziunii publice.

Five detained after flooding in SW China's Sichuan leaves four dead and 48 missing.#LiangshanFloodDisaster #SearchAndRescue #Accountability #NaturalCatastrophe #BNN #Newsupdate #Dailynews pic.twitter.com/4Iuvum2Mh4

— Aqsa Younas Rana (@AqsaYounasRana) August 30, 2023