FOTO-VIDEO – Rușii au mutat arme nucleare in Belarus: americanii au detectat locația

Ziarul american New York Time (NYT) susține că a identificat unde a amplasat Rusia armele nucleare în Belarus. Ziarul a publicat unele imagini din satelit în susținerea afirmațiilor.

Instalația este situată la 32 de km nord de granița cu Ucraina, într-un loc de depozitare militar în apropierea orașului Osipovichi. Unele dintre construcția recentă de acolo au caracteristici unice pentru instalațiile de stocare nucleară la bazele din interior din Russia .

Focoasle nucleare sunt de obicei depozitate în apropierea bazelor militare unde sunt staționați purtători de astfel de arme. Presupusa bază de stocare nucleară se află în aceeași zonă cu sistemele de apărare antirachetă Iskander din Belarus, care ar putea fi folosite pentru lansarea focoaselor nucleare sau convenționale. Russia a livrat arme Iskander în Belarus în 2022. Această bază a fost folosită pentru a stoca arme nucleare în timpul Războiului Rece.

New York Times arată că baza, care a fost identificată pe fotografiile satelitului din apropiere de Asipovici, are caracteristici specifice pentru depozitele nucleare rusești: o nouă zonă de înaltă securitate este înconjurată de trei niveluri de gard în plus față de perimetrul de securitate actual al bazei. New York Times a descoperit, de asemenea, o zonă de încărcare acoperită, conectată la un buncăr subteran ascuns, din vremea sovietică.

Pentru a proteja situl de lângă Asipovici, așa cum arată imaginile, a fost instalat și un sistem de apărare antiaeriană – care a apărut cel târziu la mijlocul anului 2023.

Care ar putea să fie scopul?

Cercetătorul Hans Kristensen, de la Federația Oamenilor de Știință Americani, care a analizat sit-ul, a declarat că dezvoltările nucleare din Belarus „par menite să deranjeze cele mai estice state membre ale NATO, dar nu vor oferi Rusiei un nou avantaj militar semnificativ în regiune”.

Construcția a ceea ce par a fi clădiri noi a început în ultimele săptămâni. „Detaliile sunt încă incerte, dar construcția a intrat în mod clar într-o nouă fază”, a spus Kristensen.

Context

Pe 7 mai, Belarusul a anunțat că a început verificările asupra gradului de pregătire a armatei sale de a desfășura arme nucleare tactice. Asta după ce, cu o zi în urmă, Rusia a anunțat organizarea exercițiilor nucleare.

Agenţia de ştiri de stat BelTA l-a citat pe ministrul apărării, Viktor Hrenin, care a declarat că preşedintele Aleksandr Lukaşenko a ordonat o inspecţie surpriză a forţelor însărcinate cu gestionarea acestor arme.

În timpul inspecţiei, “va fi verificată întreaga gamă de activităţi, de la planificarea, pregătirea până la utilizarea loviturilor cu arme nucleare tactice”, a declarat Hrenin.

Verificările au implicat o divizie de rachete Iskander şi o escadrilă de avioane Su-25, a precizat el.

Lukaşenko a declarat în aprilie că au fost desfăşurate în Belarus “câteva zeci” de arme nucleare tactice ruseşti în cadrul unui acord anunţat anul trecut împreună cu preşedintele Vladimir Putin ca măsură de descurajare a Occidentului.

Armele nucleare tactice sunt concepute pentru a fi folosite pe câmpul de luptă, spre deosebire de focoasele strategice concepute pentru a nimici oraşe întregi ale inamicului.

Rusia a declarat luni că va exersa desfăşurarea unor astfel de arme în cadrul unui exerciţiu militar, după ceea ce Moscova a declarat că sunt ameninţări din partea Franţei, Marii Britanii şi Statelor Unite.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de informaţii militare ucrainene a declarat că Kievul nu vede nimic nou în acest exerciţiu, deoarece “şantajul nuclear este o practică constantă a regimului lui Putin”.

