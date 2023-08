FOTO/VIDEO. Trupele ucrainene au intrat într-o localitate strategică din sud-est: „Nici nu ne venea să credem că sunt ai noștri”

Ucraina a anunțat marți, 22 auugust, că trupele sale au intrat în satul strategic Robotyne din sud-estul țării, un potențial avans semnificativ în contraofensiva sa împotriva forțelor rusești, transmite Hotnews.

Ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar, a transmis pe aplicația de mesagerie Telegram că soldații ucraineni organizează evacuarea civililor după ce au intrat în Robotyne, dar că încă se confruntă cu tiruri din partea forțelor ruse.

Ukrainian soldiers are assisting in the evacuation of civilians from the village of Robotyne, where our troops are conducting offensive operations. 📷 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/SntYnycJ1B

Robotyne se află la 10 km sud de orașul Orikhiv, aflat pe linia frontului în regiunea Zaporojie, pe un drum important spre Tokmak, un nod rutier și feroviar ocupat de Rusia.

Capturarea Tokmak-ului ar fi o bornă esențială în condițiile în care trupele ucrainene presează spre sud, spre Marea Azov, un efort militar menit să spargă în două forțele de ocupație rusești.

Într-o înregistrare video publicată de armata ucraineană, o femeie este văzută sărutând un soldat ucrainean și mai mulți locuitori evacuați vorbind la telefon cu cei dragi.

„Din punct de vedere psihologic a fost foarte greu (…). Am așteptat atât de mult timp încât astăzi au venit pe neașteptate. Nici nu ne venea să credem că sunt ai noștri (…) Le suntem foarte recunoscători băieților (trupelor)”, spune o femeie de 52 de ani în înregistrarea video.

Reuters a reușit să verifice locația din imaginile aeriene după traseul drumurilor și pozițiile clădirilor văzute în filmare, care se potrivesc cu imaginile din satelit ale zonei. Reuters nu a putut verifica în mod independent data la care a fost filmat. Rusia nu a comentat imediat informațiile privind Robotyne.

"We waited so long that today they came unexpectedly…"

A touching video by the 47th Mechanized Brigade shows the rescue of residents of the village of Robotyne.

These people have already been saved; they are on their way "to peace."

The liberation of the occupied cities and… pic.twitter.com/ucN0wlLpQv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2023