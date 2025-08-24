Igor Dodon sărbătorește ocupația sovietică. Pentru moldoveni ”eliberarea” a însemnat deportări, foamete, teroare, distrugerea identității și moarte
Pe 24 august, liderii Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev au sărbătorit ocupația sovietică, acțiunea fiind dedicată împlinirii a 81 de ani de la operațiunea Iași – Chișinău. Pentru moldoveni eliberarea a însemnat deportări, foamete, teroare, distrugerea identității și moarte.
Potrivit comunicatului PSRM, în fruntea marșului s-au aflat liderii Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, președintele de onoare al PSRM, Zinaida Greceanîi, ambasadorul Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, membri ai Comitetului Executiv Politic al PSRM, deputați ai Parlamentului și alții.
Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, la manifestare ar fi participat „10 mii de oameni”. În timpul deplasării participanții scandau „Ura” sau „Trăiască marea victorie”.
„Acum 81 de ani a avut loc renumita operațiune Iași–Chișinău, în urma căreia Moldova a fost eliberată de fascism. (…) În Moldova se păstrează memoria și mereu îi vor cinsti pe învingătorii din Marele Război pentru Apărarea Patriei. Iar noi suntem urmașii lor și nimănui nu vom permite rescrierea istoriei. Noi mereu vom sărbători Ziua Victoriei”, a declarat Igor Dodon.
comentarii
Mai e ceva de zis? În pobedistanul moldoivǎnist porketele ista grohăie în loc să fie la pușcărie. Așa „țară”, așa cetățeni!
Iar Dodon, cu culiocul plin cu 850 de mii de euro !!!
Bine ca nu au sărbătorit pe 23 august, ziua loviturii de stat din România în urma căreia armata regală română s-a predat fără luptă sovieticilor. Ar fi întârziat cu cel puțin 3 luni ofensiva sovieticilor ( ucrainieni și musulmani din nordul Caucazului ). Asta ar fi salvat Ungaria, Serbia si Bulgaria de comunism dar ar fi transformat România într-o republică sovietică ( si poate doar parțial ).