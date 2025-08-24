Igor Dodon sărbătorește ocupația sovietică. Pentru moldoveni ”eliberarea” a însemnat deportări, foamete, teroare, distrugerea identității și moarte

Pe 24 august, liderii Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev au sărbătorit ocupația sovietică, acțiunea fiind dedicată împlinirii a 81 de ani de la operațiunea Iași – Chișinău. Pentru moldoveni eliberarea a însemnat deportări, foamete, teroare, distrugerea identității și moarte.

Potrivit comunicatului PSRM, în fruntea marșului s-au aflat liderii Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, președintele de onoare al PSRM, Zinaida Greceanîi, ambasadorul Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, membri ai Comitetului Executiv Politic al PSRM, deputați ai Parlamentului și alții.

Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, la manifestare ar fi participat „10 mii de oameni”. În timpul deplasării participanții scandau „Ura” sau „Trăiască marea victorie”.

„Acum 81 de ani a avut loc renumita operațiune Iași–Chișinău, în urma căreia Moldova a fost eliberată de fascism. (…) În Moldova se păstrează memoria și mereu îi vor cinsti pe învingătorii din Marele Război pentru Apărarea Patriei. Iar noi suntem urmașii lor și nimănui nu vom permite rescrierea istoriei. Noi mereu vom sărbători Ziua Victoriei”, a declarat Igor Dodon.