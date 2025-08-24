Vlad Filat: Indiferent de rezultatul la parlamentare, ne așteaptă alegeri anticipate. Orice coaliție se va crea cu PAS, va fi ruptă

Fostul premier, liderul PLDM, Vlad Filat, susține că indiferent de rezultatul la alegerile parlamentare din 28 septembrie, cel mai probabil după acest scrutin ne așteaptă alegeri anticipate. „Orice coaliție se va crea, va fi ruptă mai devreme sau mai târziu”, a declarat Filat.

„Indiferent de rezultate, pornind de la situația în economie, socială și contextul regional și global, care este într-o schimbare accelerată, aceste alegeri vor fi urmare de alegeri anticipate, care vor fi precedate de o resetare a clasei politice în Republica Moldova și vom avea alte construcții la nivel de participare în alegeri.

Toate scenariile, inclusiv cel în care se va reuși să se asigure un Guvern după aceste alegeri, pornind de la situația reală în economie. Uitați-vă ce se întâmplă în România”, a declarat Vlad Filat.

„Următorul Parlament nu va fi cu majoritate PAS. Dacă ei vor reuși să facă o coaliție, nu contează cu cine, acea coaliție va fi spartă, se va rupe, datorită deciziilor care urmează să fie luate obiectiv, foarte dure. Nu mă refer la modelul României, doar am dat exemplu ce se întâmplă în România, pentru că acolo la fel au fost 5 alegeri, anul trecut. Și toate deciziile care au fost luate de guvernarea de atunci, care este guvernarea de acum, au fost cu caracter populist și electoral, care au dus la un deficit bugetar de peste 9% și care impune acum și este impus acum de către Comisia Europeană, de a reduce drastic cheltuielile. Asta înseamnă concedieri – peste 40 de mii de bugetari, mai mult ca atât, prețurile au sărit în aer pe dimensiunea energertică – cu peste 60%. Au fost plafonate până acum în scop electoral, ca să câștige alegerile. La noi nu au fost plafonate prețurile, dar o parte din energia electrică noi acum cumpărat-o din România, care era plafonată, în condiții foarte avantajoase. Doi – la noi tarifele au fost subvenționate. Să nu uităm de sutele de milioane de euro, care se regăsesc acum în ajutor sau credite către RM, care s-au dus în consum și asta s-a întâmplat datorită prostiei lor și incapacității să gestioneze o criză gravă.

Datoria publică s-a dublat practic. Noi la sfârșit de an o să ajungem la peste 40 de miliarde de lei, care în mare parte constituie consumul pe care l-au generat ei și o mare parte din acești bani sunt foarte costisitori. Datoria trebuie să fie întreținută, asta înseamnă dobânzi de 5 miliarde numai pentru întreținere și întoarcerea ratei la credite.

Toate aceste lucruri trebuie să fie gestionate, dar ca să fie gestionate, urmează să se ia anumite decizii, de reduceri de cheltuieli etc.”, a punctat liderul PLDM.