Franța își mărește arsenalul nuclear, într-o nouă strategie. Printre măsuri, exerciții cu partenerii europeni și posibilitatea de a desfășura aeronave nucleare în țările aliate

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că țara sa își va mări arsenalul nuclear și își va consolida capacitățile de descurajare. Ca parte din noua strategie nucleară, Parisul va permite desfășurarea aeronavelor sale nucleare în țări aliate, iar partenerii săi vor putea să participe la exerciții franceze de descurajare nucleară, au scris Reuters, Le Monde și AP.

Într-un discurs susținut luni la o bază de submarine din Bretania, Macron a subliniat că este necesară o „întărire” a modelului francez de descurajare, având în vedere că „traversăm în prezent o perioadă de tulburări geopolitice plină de riscuri”.

Potrivit președintelui francez, abordarea de tip „descurajare avansată” le va oferi aliaților europeni posibilitatea „să participe la exerciții franceze de descurajare” și va permite „desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țările aliate”.

„Nu va exista o partajare a deciziei finale – nici la planificare, nici la implementare”, a precizat Macron.

„Europenii să își recapete controlul asupra propriului destin”

El a spus că țările cu care a lansat discuții despre acest proiect, „dezvoltat în deplină transparență cu Statele Unite ale Americii”, sunt Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca pe acest subiect.

Președintele francez a reclamat că „europenii s-au obișnuit să le depindă securitatea de reguli făcute de părți terțe”.

„Epoca noastră necesită o metodă diferită. Trebuie să reconstruim un corp de reguli”, a adăugat Emmanuel Macron.

„Ceea ce îmi doresc mai mult decât orice, după cum ați înțeles, este ca europenii să își recapete controlul asupra propriului destin”, a subliniat șeful statului francez.

Franța nu își mai mărise arsenalul nuclear din 1992

În cadrul discursului de luni, Emmanuel Macron a mai spus că Franța își va mări numărul de focoase nucleare, de la 300 în prezent, dar nu a oferit cifre în acest sens. Va fi pentru prima oară când țara face un astfel de demers după cel puțin 1992, potrivit AP.

Acest model „ne va întări apărarea oferindu-i un scop”, a adăugat liderul Franței.

„Va oferi o nouă profunzime strategică, în concordanță cu provocările de securitate din Europa. Valoarea sa va fi, cred, foarte puternică și pentru partenerii care intră în această logică alături de noi și al căror teritoriu va dobândi o legătură puternică cu descurajarea noastră”, a argumentat el, precizând că această misiune „s-ar adăuga misiunii nucleare a NATO”.