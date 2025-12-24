”Gaudeamus”, un nou mega dosar de corupție al CNA legat de primăria Chișinău. Se strânge lațul în jurul lui Ion Ceban

Centrul Național Anticorupție desfășoară și procurorii mun. Chișinău, la această oră, percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, apropiat al primarului Ion Ceban, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție.

Potrivit CNA, cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „Gaudeamus” situat în centrul Chișinăului.

Potrivit probatoriului administrat, reprezentanții companiei de construcții, în lipsa avizului Ministerului Culturii, ar fi obținut de la Primăria municipiului Chișinău actele permisive necesare, inclusiv certificatul de urbanism. Ulterior, autorizația de construire pentru edificarea unui complex multifuncțional cu peste 15 nivele, amplasat în apropierea zonelor de protecție a monumentelor istorice și de for public.

De asemenea, s-a stabilit că, în lipsa tuturor avizelor obligatorii, compania de construcții ar fi dispus începerea lucrărilor propriu-zise, cu nerespectarea distanțelor normative dintre construcție și zonele de protecție ale monumentelor istorice vizate.

În baza constatărilor efectuate, CNA a inițiat o cauză penală existând o bănuială rezonabilă privind încălcarea regulilor de executare a construcțiilor pentru edificiile cu cinci sau mai multe etaje.

În prezent, au loc percheziții la administratorii unei companiei de construcții în mai multe locații din municipiul Chișinău, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală, conform legislației în vigoare.

Toate persoanele vizate urmează a fi audiate în calitate de bănuit, potrivit CNA.