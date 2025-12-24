România de Crăciun: ger, lapoviță și ninsori. Jumătate din țară sub Cod Galben

Începând de miercuri seara, 24 decembrie 2025, jumătate din România, se va afla sub Cod Galben de ninsori.

Meteorologii români au transmis o avertizare privind intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger în toată țara.

Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă miercuri dimineaţă, 24 decembrie 2025, că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă în judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov.

De asemenea, se înregistrează ninsori în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara, care însă nu afectează traficul rutier.

Se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov.

De asemenea, sunt semnalate ninsori uşoare, care nu afectează circulaţia rutieră, în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara.

În a doua parte a zilei de miercuri, 24 decembrie, și până în seara zilei de joi, 25 decembrie 2025, vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul României, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade).