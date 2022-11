Generalul Alexander Linkov îl înlocuiește pe Lapin, acuzat de pierderea Limanului

Generalul-maior Alexander Linkov a fost numit comandant interimar al Districtului Militar Central în locul lui Alexander Lapin, despre care presa rusă scrie că ar fi plecat în vacanță trei săptămâni, deși presa a relatat anterior că Lapin a fost înlăturat din postul său de comandant în operațiunea militară din Ucraina, transmite Hotnews.

Major General Alexander Linkov will temporarily act as Commander of the Central Military District during the absence of Major General Alexander Lapin, Russian media reported.

Nothing is known about Lapin yet. Some media reports that he is on vacation. pic.twitter.com/fdNFiumv8m

— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2022