George Iosip: Este TVA, nu-i TVA. PAS și (răz)gândirea strategică, pe cheltuiala moldovenilor

Cei din PAS sunt stăpânii deciziilor lor: dacă au decis ceva, rămâne decis până se…răzgândesc. Au decis că vor aplica TVA la importul mașinilor din 1 ianuarie 2026, zis și făcut. Adică doar zis, că până la făcut e cale lungă.

Toată vara și toamna saloanele auto s-au întrecut în promoții ca să scape de stocurile vechi. Oamenii s-au grăbit să cumpere mașini, doar să nu plătească câteva mii de euro în plus după 1 ianuarie. Unii s-au împrumutat de la rude, alții au luat credite. Apropo, numărul creditelor de consum au crescut substanțial în ultima jumătate de an. În trimestrul II 2025 au totalizat 4,4 miliarde de lei, în urcare cu 29,8% față de anul trecut, și cu 22,7% față de trimestrul precedent, potrivit datelor oficiale ale BNM.

Așadar, oamenii s-au împrumutat, au strâns cureaua, ca să iasă acum Radu Marian și să spună sec: ne-am răzgândit: pe loc repaus, băieți! Dar până să vă răzgândiți nu ați putut, de exemplu, să vă gândiți, să cântăriți, să analizați, să cereți expertize, să faceți consultări reale și după asta să luați decizii? Ca așa se face în lumea civilizată, europeană, nu?

Voi, ăștia care v-ați trezit peste noapte în niște funcții decidente, înțelegeți măcar că orice semnătură pe care o puneți pe o lege sau hotărâre poate influența sute, mii sau chiar un milion de oameni? Voi înțelegeți că prostia, nepriceperea, deciziile pripite și necântărite pot dăuna?

Asta doar daca la mijloc nu a fost o banală înțelegere perfidă, ca să fie manipulată piața și să câștige cineva, iar altcineva să piardă. Că dacă e așa, jos pălăria! Îmi retrag cuvintele și sunt gata să aplaud din picioare, să fac o reverență adâncă și să declar solemn: ne-ați tras-o, dar măcar ne-ați tras-o frumos!