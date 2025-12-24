Ambasadoarea UE, mesaj pentru moldoveni de sărbători: Sunteți o națiune curajoasă

Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de felicitare în preajma sărbătorilor de iarnă, în care a apreciat evoluțiile înregistrate de Republica Moldova în anul 2025 și parcursul său european.

Diplomata a declarat că anul care se încheie a fost unul foarte bun pentru Republica Moldova și că, deși a fost martoră doar a ultimelor patru luni, acestea au fost unele remarcabile.

„Anul 2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Am avut ocazia să fiu martoră doar a ultimelor patru luni, dar au fost niște luni extraordinare”.

Iwona Piórko a subliniat că rezultatul alegerilor a transmis un mesaj clar comunității internaționale privind direcția aleasă de cetățenii Republicii Moldova.

„Prin rezultatul alegerilor ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă, care nu se teme de nimic și știe foarte clar încotro se îndreaptă – spre Uniunea Europeană, iar noi vă vom primi acolo cu brațele deschise”.

Ambasadoarea UE a menționat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană: „Ați făcut progrese remarcabile în ultimul an. Procesul de screening al legislației Uniunii Europene a fost cel mai rapid din istorie. Am organizat pentru prima dată summitul UE – R. Moldova, chiar aici, la Chișinău.”

De asemenea, ea a evidențiat sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană: „Totodată UE a adoptat un pachet financiar financiar fără precedent pentru țara dumneavoastră – 1,9 miliarde de euro care vor transforma definitiv R. Moldova”.

În mesajul său, Iwona Piórko le-a mulțumit cetățenilor Republicii Moldova pentru deschiderea și dialogul avut în diferite regiuni ale țării și a afirmat că intenționează să ajungă și în localitățile pe care nu le-a vizitat încă.

„Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi, pe mulți dintre care v-am întâlnit în diferite colțuri ale țării. (…) Vă promit că voi ajunge în toate acele colțuri pe care nu le-am vizitat încă și vă voi cunoaște pe cât mai mulți dintre dumneavoastră”.

În final, ambasadoarea Uniunii Europene a transmis un mesaj de sărbători, axat pe familie, reîntâlniri și solidaritate, subliniind că Uniunea Europeană își dorește dezvoltarea continuă a Republicii Moldova.

„În ajun de sărbători vă doresc ceea ce este cel mai important: să vă reîntâlniți cu familiile voastre, cu cei care trăiesc peste hotare și vin acasă în vizită sau pe care poate îi veți vizita voi. Prețuiți aceste momente. Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice, iar noi, Uniunea Europeană, ne dorim tot ce este mai bun pentru dumneavoastră și pentru familiile voastre, pentru ca această țară să se dezvolte în anul viitor și mai mult decât în anul care se încheie”, a conchis Iwona Piórko.