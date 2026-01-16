Mai multe regiuni din Rusia au introdus bonusuri uriașe pentru a recruta soldați

Autoritățile din cel puțin cinci regiuni ruse au majorat semnificativ bonusurile la angajare pentru soldații contractuali, după ce le-au redus la minimul federal la sfârșitul anului trecut, a raportat miercuri agenția de știri 7×7, informează Moscow Times.

De la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, Rusia s-a bazat în mare măsură pe recrutarea pe bază de contract, oferind salarii lunare mari și bonusuri unice substanțiale pentru a atrage voluntari. Bonusul minim federal la angajare este de 400.000 de ruble (4.500 de dolari), deși multe regiuni au oferit plăți mult mai mari.

În octombrie, republicile Tatarstan, Ciuvasia și Mari El, împreună cu regiunile Samara și Orenburg, și-au redus bonusurile la minimul federal, deoarece bugetele regionale au fost afectate de creșterea cheltuielilor legate de război.

Cu toate acestea, în această lună, aceleași cinci regiuni au majorat din nou bonusurile pentru soldații contractuali, în unele cazuri până la de câteva ori minimul federal.

Cuvasia, de exemplu, a restabilit plata unică la 2,1 milioane de ruble (26.800 de dolari), care, combinată cu un bonus federal de 400.000 de ruble, aduce plata totală la 2,5 milioane de ruble. Tatarstanul a majorat bonusul la 2,5 milioane de ruble. În regiunile Samara și Orenburg, plățile au fost majorate la 1,1 milioane de ruble și, respectiv, 1 milion de ruble.

În Mari El, una dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei, bonusul a fost majorat la 2,1 milioane de ruble.

Autoritățile regionale nu au explicat de ce au inversat reducerile de anul trecut, în schimb, au prezentat creșterile în termeni patrioți și au subliniat sprijinul statului pentru militarii.

În absența unei explicații oficiale, autoritățile ar putea încerca să mențină serviciul contractual atractiv din punct de vedere financiar, în contextul cererii continue de forță de muncă, pe măsură ce speranțele că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în curând prin negocierile mediate de SUA s-au estompat.

Președintele Vladimir Putin a ordonat armatei să mărească efectivul personalului activ la 1,5 milioane până în 2026.

Oficialii au declarat că Rusia a recrutat 417.000 de soldați contractuali în 2025.