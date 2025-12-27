Ghimpu a uitat câte imobile a cumpărat

Fostul președinte al Parlamentului, Mihai Ghimpu, a vorbit despre investițiile sale imobiliare în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei”, unde a recunoscut că, din banii obținuți în urma vânzării cotei sale de la o stație PECO, a cumpărat mai multe apartamente, fără a putea preciza exact numărul acestora.

Politicianul a explicat că decizia a fost una de investiție și că toate tranzacțiile sunt legale.

„Eu am spus public că am vândut stația. Nu numai cota mea, toți trei am vândut firma, cota stației. Banii de la vânzare trebuie să-i învârți, pentru că, dacă îi ții în ciorap, mâine se termină. Și cumpăr apartamente, investesc, cum s-ar spune. Asta e normal, toată lumea face așa ceva. Nu știam, eram într-o situație foarte delicată cu problema asta și unii mi-au spus: „Uite, multă lume face lucrul ăsta”. Și atunci am hotărât și eu și am făcut: investesc în apartamente, nu-i nicio problemă, e tot legal.

Acum trebuie să plătesc pe anul ăsta, adică începând cu ianuarie, am de plătit impozit de 60.000 de lei și am să-l plătesc”, a declarat Ghimpu.

În timpul dialogului, moderatoarea a insistat asupra numărului exact de apartamente, iar Ghimpu a răspuns că documentele există și că toate proprietățile sunt înregistrate legal

„Deci ați cumpărat apartamente din vânzarea acțiunilor la stația PECO?”

„Din banii pe care i-am obținut din vânzarea cotei de la stația PECO.”

„Și v-ați cumpărat patru apartamente? Sau câte?”

„Da, cam așa ceva. Nu mai țin eu cont de patru, trei.”

„Dar nu sunt trei kilograme de mere, sunt apartamente. Doamne ferește. Cum să nu țineți minte?”

„Am lucruri mai importante pe care le memorez aici. Astea sunt documente: dacă mă întrebați, le-am deschis sertarul și m-am uitat în ele. Nu-i mare problemă. 4-5. Câte sunt, ele sunt înregistrate legal (…) Le-am vândut deja”.